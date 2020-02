Alejandra Rubio rompe a llorar tras su discusión con Kiko Matamoros y abandona el plató: "Guerritas personales, no" Ecoteuve.es 8/02/2020 - 14:35 0 Comentarios

La nieta de María Teresa Campos recrimina al colaborador que no le deje hablar

La cuarta entrega de El debate de las tentaciones tenía como protagonista a Christofer Guzmán, quién concedió una entrevista a Sandra Barneda para desvelar cuáles son sus sentimientos por Fani después de ver su noche de pasión con Rubén. Sin embargo, este no fue el único momentazo de la noche ya que Alejandra Rubio y Kiko Matamoros protagonizaron un fuerte desencuentro que concluyó con la hija de Terelu Campos abandonando el plató entre lágrimas.

La joven expresó que "llevo toda la noche intentando hablar, no se calla, se lo digo y sigue pisándome", haciendo referencia a Kiko Matamoros y añadió que "lo que no voy a hacer es gritar por encima de él". El tertualiano no tardó en responder y aseguró que "dramitas personales, no. Y guerritas personales menos". Además, el colaborador dijo que "si vienes a decir que te he anulado como colaboradora esta noche, lo siento mucho"

Lea también: Bertín Osborne devela que Antena 3 rechazó emitir la primera edición de 'Operación Triunfo' con él como presentador

Alejandra rompe a llorar en plató

Alejandra, molesta por la actitud de su compañero, manifestó que "todavía estoy esperando a que me dejes hablar". Matamoros, cansado de los ataques de la joven, le pidió que aprenda a lo que ella respondió que "aprender a tu lado es complicado". Minutos más tarde y superada por la tensión del momento, la nieta de María Teresa Campos rompió a llorar y no quiso dar los motivos de su llanto. Tras esto, Rubio se ausentó del plató durante unos minutos para tranquilizarse.

Sandra Barneda quiso sacar la cara por Kiko Matamoros y expresó que Alejandra Rubio se había ido porque "creo que de la propia impotencia, porque todos queréis hablar, porque sois buenos profesionales y os gusta el programa, y llega un momento que te frustras". Unos minutos más tarde, Alejandra volvió a entrar al plató asegurando que "me duele porque él me conoce desde que soy pequeña, sabe que esto me está costando mucho y que encima me esté poniendo trabas, pues no me gusta".