Bertín Osborne devela que Antena 3 rechazó emitir la primera edición de 'Operación Triunfo' con él como presentador Ecoteuve.es 8/02/2020 - 12:11 0 Comentarios

El cantante lo ha confesado en su última entrega de 'Mi casa es la tuya' con Camela

Dionisio Martín Lobato y María de los Ángeles, más conocidos como Camela, visitaron a Bertín Osborne en Mi casa es la tuya. Durante la comida, otros rostros conocidos en el panorama musical como El Arrebato y Andy y Lucas acompañaron a los intérpretes de Cuando zarpa el amor.

Con todos juntos, salieron a la luz algunos proyectos que no se han llevado a cabo y el presentador desveló que Antena 3 declinó que la primera edición de Operación Triunfo se emitiera en su canal.

Lea también: Bertín Osborne lo vuelve a negar: "¿Pero cómo coño voy a ir yo a 'Supervivientes'?"

"Me lo cuentan y digo que es un pelotazo. Entonces llego a la cadena donde trabajaba y me dicen que no lo ven. Les dije que se pusieran gafas", expresó el cantante a los allí presentes. El intérprete de Buenas noches señora estaba trabajando en Antena 3 y había conducido otros programas de la misma productora como Lluvia de estrellas y Se busca una estrella.

Asimismo, Osborne apuntó que "lo compró otra cadena de la competencia y arrasó". Finalmente, la primera edición del programa musical se emitió en Televisión Española en 2011 con Carlos Lozano como presentador. David Bisbal, Chenoa o David Bustamente son algunos de los concursantes que participaron y que han conseguido ser reconocidos a nivel internacional.

Bertín, tras ver el éxito del espacio, se dirigió a los que habían declinado la oferta y les dijo que "si se habían comprado ya las gafas y ya no me recovaron" y añadió que "por haberlo dicho en público, me echaron".