Christofer, abatido y entre lágrimas, rompe su silencio sobre Fani: "Le había pedido matrimonio" Ecoteuve.es 8/02/2020 - 11:14 0 Comentarios

El concursante ha concedido una entrevista a Sandra Barneda para 'El debate de las tentaciones'

La historia de Fani y Christofer tiene enganchada a toda España. Muchos han hablado sobre la reacción del joven a la infidelidad de su pareja pero él no lo había hecho hasta el momento. El participante ha dado una entrevista a Sandra Barneda en El debate de las tentaciones en la que ha contado cómo está viviendo todo el revuelo mediático que hay tras su famoso grito de "¡Estefaníaaaa!

Christofer decidió abandonar La isla de las tentaciones tras reencontrarse con Fani y ver su actitud con los tentadores de la casa, concretamente con Rubén. Dolido y abatido, el joven decidió poner rumbo a España y alejarse de la pequeña pantalla. Asimismo, el joven ha preferido grabar su entrevista ya que no se ve preparado para estar en un plató de televisión.

Lea también: "Eres muy mala": Christofer abandona 'La isla de las tentaciones' tras su cara a cara con Fani

Christofer ha desvelado las razones por la que se adentró en la aventura: "Decidí participar en La isla de las tentaciones porque era el sueño de mi pareja. No te voy a decir que fui forzado y obligado, fue por cumplir su sueño. Volvería a entrar porque es el sueño de mi pareja pero por otra parte, por lo sufrido, no me compensa".

El joven, entre lágrimas, no ha dudado en relatar que sintió cuándo vio las imágenes de Fani con Rubén: "Fue el peor día de mi vida. Fue como si algo dentro de mí se rompiera. Fue muy difícil. No dormía, no comía... no quería dormir porque cada vez que iba a la cama me venían las imágenes. Solo Gonzalo se quedaba conmigo hasta el final".

La gran confesión de Christofer

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ha sido cuando el joven ha explicado la razón por la que le pidió a Fani que se quitase la sortija: "Le dije que se quitara el anillo porque para mí era una prueba de amor de cuando le pedí matrimonio", ha confesado Christofer a Sandra Barneda.