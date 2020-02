Christofer, devastado en su primera entrevista: "España se toma a risa lo de Estefanía" Ecoteuve.es 7/02/2020 - 19:03 0 Comentarios

El concursante de 'La isla de las tentaciones', con lágrimas en los ojos junto a Sandra Barneda

Mitele PLUS ha adelantado parte de la charla que se emite este viernes en Cuatro

Christofer ha roto su silencio por fin. El joven se ha convertido en el protagonista absoluto de la primera edición de La isla de las tentaciones después de la infidelidad de Fani, su pareja desde hace siete años. Su desgarrador grito "¡Estefaníaaa!" ya forma parte de la historia de la televisión.

El concursante decidió abandonar el programa totalmente roto después de una tentísima hoguera de confrontación: "Eres mala". Mitele Plus ha adelantado un pequeño fragmento de su entrevista con Sandra Barneda, que Cuatro emitirá esta noche.

Lea también: Rubén rechaza a Fani después de romper con Christofer y 'raja' de ella a sus espaldas en 'La isla de las tentaciones'

Christofer ha asegurado que no ha querido ver el programa: "Me he querido mantener al margen de todo. De cualquier comentario, de cualquier imagen porque para mí no ha sido fácil".

Christofer, sobre la infidelidad de Fani: "Es como si algo de ti se rompe"

El participante de La isla de las tentaciones también ha hablado sobre su famoso grito de "¡Estefaníaaa!": "España es así. Que se lo toma a mofa y a risa lo de Estefanía. Lo peor de todo es que cuando dicen lo de Estefanía lo enfocan en ella, no lo enfocan en mí, a ese dolor que tuve yo ese día".

Christofer, además, ha intentado explicar las razones de la infidelidad de su pareja: "Llegas a un sitio, una villa de lujo. Playa paradisíacas, chicos guapos. Desconectas de tal manera que se te olvida todo". De lo que sintió al ver la imagen de Rubén besando a Fani ha dicho: "No sé cómo explicarlo. Es como si algo dentro de ti se rompe".