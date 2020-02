¿Quién es Ivana Icardi, la cuarta concursante confirmada por Telecinco para 'Supervivientes 2020'? Ecoteuve.es 7/02/2020 - 17:04 0 Comentarios

La joven, hermana del futbolista Mauro Icardi, tuvo una relación con Gianmarco en el 'GH' italiano

Ivana Icardi es el cuarto nombre confirmado por Telecinco para Supervivientes 2020. Cazamariposas ha desvelado en su último programa en Divinity el fichaje de la italiana, desconocida para el público español hasta hace unos meses, cuando salió a escena Gianmarco.

Cuando muchos dudaban de su historia de amor con Adara en la casa de GH 7, el personaje de Ivana salió a relucir por la relación que tuvieron en el Grande Fratello. La joven se recorrió los programas de la cadena, como Sálvame o Viva la vida, desvelando las estrategias de Gianmarco: "Él llega, te confunde y se va".

"Hizo todo eso conmigo para tener visibilidad porque era un mueble. Después de mucho tiempo me di cuenta de que lo tenía estudiado", dijo. "Al principio ni me fijé en él, no sabía ni que existía dentro de la casa porque no hacía nada y poco a poco empezó una amistad que terminó en lo que terminó".

Ivana Icardi es hermana del delantero Mauro Icardi

Tras su 'carpeta' con Gianmarco, Ivana Icardi lo dejó con su pareja, el futbolista argentino Luifa Galesio. Cabe decir que la flamante concursante de Supervivientes 2020 es la hermana de Mauro Icardi. El delantero, que milita en el PSG junto a Mbappé y Neymar, llegó a sonar para el Real Madrid el verano pasado.

Con su fichaje, Telecinco seguirá explotando el fenómeno Adara, puesto que Ivana se encontrará en Honduras a su madre Helena y también a Hugo Sierra, su marido. La productora podría girar aun más el rizo cerrando a Luca, el hermano de Gianmarco.