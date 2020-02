Gisela, de 'Operación Triunfo', cantará en la ceremonia de los Oscar

Gisela, concursante de la primera edición de OT, actuará en la gala de los Oscar que este domingo se celebra en Los Ángeles.

La cantante española ha sido elegida por la academia de Hollywood para interpretar la canción Into the unknown de Frozen II, uno de los temas candidatos a llevarse la estatuilla a mejor canción original.

Gisela cantará junto a Idina Menzel y otras artistas de distintos países, entre ellos, Dinamarca, Alemania, Japón, Polonia...

The voices of #Frozen2's Elsa from Denmark, Germany, Japan, Latin America, Norway, Poland, Russia, Spain and Thailand will join @idinamenzel and @AURORAmusic on stage for an unforgettable performance of "Into the Unknown" at the #Oscars. pic.twitter.com/3G41ROfYT7