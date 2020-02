Nacho Guerreros ('LQSA') se confiesa en el Metro de Madrid: "Sufrí acoso escolar" Ecoteuve.es 14:36 - 7/02/2020 0 Comentarios

El popular actor colabora en una campaña social llamada #Muévete

Nacho Guerreros, el actor que da vida a Coque en La que se avecina, se ha dejado ver en el Metro de Madrid llevando a cabo una campaña de acción social llamada #Muévete, con el fin de "animar a viajeros y empleados del suburbano a implicarse en distintas causas sociales".

El intérprete de la popular serie que emite Telecinco es el encargado de promover la primera de las causas sociales que veremos en el suburbano madrileño, y que tiene como temática la lucha con el acoso.

Un tema que, además, le toca de cerca, ya que él mismo ha reconocido sufrir abusos: "Yo sufrí acoso escolar. Era muy feliz estudiando EGB, en el curso 84-85, pero había dos individuos a los que yo no les caía bien, no se por que motivo, ni me importa", comienza diciendo.

"El caso es que se dedicaron a hacerme la vida la imposible durante todo el año. Tenía claro que no les quería volver a ver, por lo que tuve que abandonar el centro", ha contado. Posteriormente, ha recalcado la importancia de visibilizar este tipo de situaciones.

???? ???? El actor de 'La que se avecina' @nachoguerreros baja al metro y cuenta cómo fue acosado en el colegio. #Muévete #ContraelAcoso pic.twitter.com/N9ukHQyDt6 — Metro de Madrid (@metro_madrid) February 7, 2020

Con #muévete, Metro tratará cada mes distintos temas, entre ellos se encontrarán: la igualdad y la no discriminación, la inclusión social de colectivos vulnerables como las personas con discapacidad, la prevención o el cuidado de la salud.