El patinazo del caso Ylenia Carrisi sobrevuela de nuevo a Lydia Lozano: "Te han vuelto a mentir"

La colaboradora informó sobre un "acercamiento" entre Rocío Carrasco y Rocío Flores... que no existió

Carlota Corredera confirmo, efectivamente, el "engaño": "Quieren hacerte daño"

El patonazo del caso de Ylenia Carrisi, que casi sepulta la carrera de Lydia Lozano en el pasado, reapareció este jueves en Sálvame. Todo pasó después de que la colaboradora afirmase, con "pruebas fiables", que Rocío Carrasco y Rocío Flores habían mantenido un "acercamiento" mediante una conversación por Whatsapp.

Sin embargo, tanto Antonio David como su hija desmintieron su información de forma rotunda. Fue entonces cuando el programa emitió un vídeo de todos los patinazos de Lozano en los últimos años: el citado caso de la hija de Albano por el que terminó en los tribunales; la no muerte de Carmen Sevilla, la no boda de Iker Casillas y Sara Carbonero...

Mientras el vídeo se estaba emitiendo, Lydia abandonó el plató para luego volver: "¿Habéis metido alguna buena noticia? Porque las he dado así... Separación de Carmen Martínez Bordiú, embarazos... He dado muchas, y muy buenas. Richard Gere esperando un niño...".

La colaboradora, finalmente, rompió a llorar y volvió a irse: "¡Es que ya está bien! Poner todo lo de Ylenia... ¡Qué pesadilla! ¿Cómo no lo voy a olvidar? Es que no, es que no... ¡es que es un horror! ¡Vais a comprar esta noticia con la de Ylenia!".

Carlota Corredera se acercó hasta la parte trasera del plató, donde había llegado Lydia para llorar a lágrima viva, para pedir disculpas en nombre del programa: "La última intención es que alguien como tú, que estás recibiendo información y que eres una curranta, lo que no queremos resumir tus once años en Sálvame con ese vídeo".

Carlota, a Lydia Lozano: "Te han engañado"

Minutos más tarde, Carlota Corredera recibió una llamada de una persona que desmintió la información de la colaboradora: "Lo siento en el alma, Lydia. Te han engañado. No puedo decirte quién me lo ha dicho, pero no tengas ninguna duda de que no ha existido esa conversación entre madre e hija".

Maria Patiño apuntó a la posibilidad de que alguien hubiese suplantado la identidad de Rocío Flores. Instantes después, Carlota pidió a Lydia que fuera "prudente" y "muy cauta": "Hay alguien que quiere hacerte daño".