El loco juego de 'El hormiguero' que terminó en susto para Pablo Motos: "¡Me acaban de operar de un orzuelo!" Ecoteuve.es 7/02/2020 - 12:00 0 Comentarios

El presentador recibió el impacto de un cañonazo de nata montada en su ojo izquierdo

El Monaguillo la volvió a liar en El hormiguero una vez más. El colaborador estuvo a punto de mandar a Pablo Motos al hospital en su sección, en la que mostró a los espectadores unos juguetes nada recomendables para los niños.

Uno de ellos fue El cañón cohete volador de Japón, que se componía de dos partes: un pequeño cañón y un aro, en el que se ha de poner la cara. Para impedir el impacto del disparo se ha de apretar un botón para accionar una mano que se mueve de un lado a otro.

Lea también: La desconcertante llamada de El Monaguillo a su mujer Lola en 'El hormiguero': "Has defraudado a toda España"

Pues bien, Pablo Motos fue el conejillo de indias de El Monaguillo, que cargó la 'munición' (con nata montada) el cañón: "¡Que yo estuve cocinando con chiquillos en Un, dos, ¡chef!, un programa de Disney Channel!".

"Quítate las gafas. Mete bien la cabeza y ten la valentía de otras ocasiones", pidió a su jefe. Al final, el cañonazo de nata acabó impactando en el ojo izquierdo de Pablo Motos: "Me operaron de un orzuelo hace poco. El oftalmólogo me dijo que no me tocara el ojo en diez días y tú vas y me echas nata montada".