Jordi ENP deja impactado a Broncano en 'La Resistencia' con una confesión sobre su novia Ecoteuve.es 7/02/2020

Su primera entrevista en 2018 sigue siendo la más vista de la historia del programa

Jordi, El Niño Polla, volvió a repetir visita a La resistencia este jueves. Hasta el momento, el actor porno ostenta el privilegio de haber protagonizado la entrevista más vista de la historia del programa de David Broncano.

El joven sorprendió comentando que su novia trabaja en el departamento de producción de su empresa: "Habla con las actrices, queda con ellas, se encarga de los contactos, del guion".

"¿Y qué les explica?", preguntó riéndose Broncano a lo que él respondió: "Les explica las posturas que tienen que hacer, que miren más a las cámaras, cuándo tienen que mirar y cuándo no". "Sois un tándem perfecto", apuntó el cómico.

Además, Jordi ENP desveló en La resistencia el 'percance' que tuvo en la calle mientras practicaba relaciones sexuales. "El otro día me pilló un policía en Barcelona, en el límite con Hospitalet. Me pilló a tope, no tenía excusa, con todo dentro. Era un guardia urbana y me pidió que fuera unas calles más allá para que no le tocara a él", contó.

Para culminar la entrevista, Broncano la planteó la clásica pregunta de su frecuencia sexual. "Mitad en casa, mitad fuera... juego con ventaja", reconoció dando un número aproximado: "Una al día, unas 30 más o menos de media".