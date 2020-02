El tremendo zasca de Mónica Naranjo a Andrea: "¿Pides explicaciones a Ismael pero tú duermes con Óscar?" Ecoteuve.es 11:01 - 7/02/2020 1 Comentario

La presentadora de 'La isla de las tentaciones' replicó a la concursante ante una actitud que "no entendía"

Mónica Naranjo fue este jueves la voz de la audiencia en La isla de las tentaciones. La presentadora, que suele permanecer impasible ante las imágenes y actitudes de los concursantes, tuvo un arrebato de sinceridad con Andrea cuando esta criticó la actitud de Ismael, su pareja, en el concurso.

"Me decepciona. A veces intento no comerme mucho la cabeza, prefiero hacer como que no me molesta tanto porque lo que quiero es hablar con él y que me lo explique", expresó Andrea en referencia al comportamiento de su novio con una de las tentadoras, con la que apenas ha intimado.

"¿Por qué te sientes traicionada?", reaccionó la presentadora con rostro sorprendido. "Sí, porque veo actitudes suyas que no son normales", declaró la concursante, que lleva casi todo el concurso liada con Óscar, un tentador con quien ha tenido tórridas escenas de sexo.

La réplica de Mónica Naranjo fue tajante: "Andrea, permíteme, pero hay algo que no entiendo. Te sientes traicionada y quieres que el te dé explicaciones, ¿por un beso? Pero tú duermes con Óscar, y te parece bien..."

"No, obviamente, siempre he dicho que los dos tenemos que darnos explicaciones... Yo he hecho lo que me ha apetecido pero él también ha hecho sus cosas", se excusó Andrea frente a la cantante.