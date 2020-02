Anabel Pantoja se derrumba tras su pifia con Estela: entregó a Kiko la nota que era para Diego Matamoros Ecoteuve.es 6/02/2020 - 19:29 0 Comentarios

La concursante de 'El tiempo del descuento' mete la pata con el matrimonio

Lo advirtió Sofía Suescun en Mujeres y hombres y viceversa y tenía razón. La nota de Estela en la que ponía "te quiero" no era para Kiko Jiménez, sino para su marido Diego Matamoros. La modelo entregó a Anabel Pantoja el pasado domingo un papel para su pareja por si salía expulsada de El tiempo del descuento y la sobrina de la tonadillera entendió mal la orden y entregó el mensaje a su compañero.

"Qué ilusión", dijo Kiko emocionado sin saber hasta ahora que esas palabras no eran para él. Anabel se ha dado cuenta de su fallo en el confesionario y ha acabado reconociéndoselo a Jiménez entre lágrimas. "Juro por lo más sagrado que no lo sabía. Espero que no le pase nada a Estela ni tenga ningún problema porque no me lo perdonaría. Estoy pensando que llegue a su casa, veo cómo te doy la nota y piense que yo quiero participar de esto", lamentó la andaluza.

Kiko entendió la situación e intentó tranquilizar a Anabel: "Yo la recibí con el cariño de una amiga que me dice 'te quiero' y, si era para su marido, ya está ella con él para decirle que le quiere", afirmó el concursante, que empezó a reírse al imaginar "la cara de tonto" que se le quedó al ver el supuesto mensaje de afecto que le había hecho llegar Estela.