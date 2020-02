El nuevo drama de Samantha con Flavio en 'OT': "No me abraces y me huelas en la cama cada mañana" Ecoteuve.es 6/02/2020 - 12:44 0 Comentarios

El programa de TVE hace públicas unas palabras inéditas de la concursante

OT 2020 sigue explotando las relaciones amorosas que se han desatado dentro de la Academia. Sin embargo, lo está haciendo a cuentagotas y no a través de las galas de los domingos o de su Canal 24 horas en Youtube, sino gracias a los boletines diarios que ofrece Martí Rubira a través del asistente de Google.

Y si hace unos días, el hijo de Tinet Rubira -director de Gestmusic- destapaba una pillada a Flavio en la que confesaba estar frío con Samantha por la aparición de "otras personas que le hacen tilín", en esta ocasión ha sido la alicantina la que ha sido cazada por los micrófonos de la Academia.

"No es la única que ha llorado. A Samantha, esta semana con Flavio le está costando mucho. Todavía tiene sentimientos encontrados", anuncia Martí antes de reproducir una conversación entre varios concursantes con la joven sin que se den más detalles sobre el momento en el que se ha producido.

"Yo creo que ni él sabe lo que está haciendo. Tú tienes más cabeza", empieza diciéndole Javy a Samantha. "No lo sabe porque es un niño y tú.. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, a ti te duele", le apoya Rafa. "No me abraces y me huelas cada mañana que vienes a mi cama. Y volverá... Y yo estaré", dice entonces entre lágrimas Samantha. "Pues no estés", le aconseja Anaju mientras ella responde: "Yo soy así".