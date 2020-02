Belén Esteban relata el desmayo que sufrió en los pasillos de la televisión: "Jesús Hermida me ayudó" Ecoteuve.es 6/02/2020 - 12:25 1 Comentario

La colaboradora recuerda un duro episodio que vivió por una subida de azúcar

En plena batalla de declaraciones entre Alicia Senovilla y Belén Esteban ha salido a la luz un episodio complicado que vivió la popular colaboradora en sus primeros años de televisión.

"Se desmayó por una subida de azúcar. Temí por ella y por su salud. Fue un episodio complicado y ahí me tuve que enfrentar a gente que empezó a comentar cosas que no debía, que si había comido esto, que si había tomado cosas... No, señores, es diabética y le ha dado una subida de azúcar", relató Senovilla en una entrevista que ha concedido a una revista.

Belén Esteban contestó a la presentadora, muy enfadada, desde Sálvame, donde reprochó a Senovilla que hablase de ella. "Habla de tu vida y deja de hablar de la mí", comentó la colaboradora, que aportó algún detalle, bastante sorprendente, sobre ese desmayo.



Todo ocurrió cuando Belén Esteban trabajaba para el programa Como la vida, de Antena 3. "Me desmayé y Jesús Hermida me ayudó". La confesión sorprendió a los colaboradores del programa, que no entendían por que apareció en ese momento el mítico periodista. "Justo pasaba por el pasillo y me ayudó", explicó Belén, antes de la llegada de los servicios sanitarios.