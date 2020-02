La gran pifia de María Patiño al desvelar por error un "mensaje confidencial": "¡Lo siento!" Ecoteuve.es 6/02/2020 - 11:40 1 Comentario

La colaboradora de 'Sálvame' mete la pata con el exmarido de Alicia Senovilla

María Patiño ha vuelto a hacer de las suyas. Este miércoles, la presentadora protagonizó una tremenda metedura de pata en Sálvame al desvelar por error un mensaje "confidencial". Todo sucedió mientras los colaboradores del programa de Telecinco debatían sobre unas declaraciones de Alicia Senovilla en las que cargaba contra Belén Esteban.

"Se desmayó por una subida de azúcar [Esteban es diabética]. Temí por ella y por su salud. Fue un episodio complicado y ahí me tuve que enfrentar a gente que empezó a comentar cosas que no debía, que si había comido esto, que si había tomado cosas... No, señores, es diabética y le ha dado una subida de azúcar", aseguró Senovilla en una conocida revista lamentando que haya "dado la cara por Belén Esteban" y nunca se lo haya "agradecido".

Lea también: El tenso encontronazo entre Dulce Lapiedra y María Patiño: "Te has cambiado de bando"

Belén respondió de forma contundente a la presentadora desde Sálvame y en un momento dado, María Patiño la interrumpió para anunciar que acababa de recibir un mensaje de Erasmo Úbeda, exmarido de Alicia Senovilla. "Belén está mintiendo, ella fue la que me dijo que la representara, yo le dije que yo no era representante y no estaba preparada para que yo la representara", empezó leyendo la conductora de Socialité.

La gran pifia de María Patiño

"No solo se desmayó sino que le salvamos la vida [hacía referencia al mencionado episodio de bajada de azúcar]", siguió relatando mientras Carlota Corredera le pedía a Patiño que le preguntara a Erasmo si quería entrar por teléfono.

En esos segundos, a Patiño le cambió la cara al leer lo que ponía al final del texto: "Termina el mensaje diciendo que quería que esto se quedara en la confidencialidad. ¡Lo siento! Erasmo, lo acabo de leer", concluyó la tertuliana con cara de apuro mientras sus compañeros comenzaron a reír. "¿Quieres darnos también su número de la seguridad social?", bromeó Carlota Corredera.