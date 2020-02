Belén Esteban destapa el motivo de su guerra con Alicia Senovilla y responde a sus palabras: "Entiendo que no te va bien" Ecoteuve.es 6/02/2020 - 11:31 1 Comentario

La colaboradora contesta a la presentadora después de sus últimas declaraciones

La guerra entre Alicia Senovilla y Belén Esteban vuelve a estar abierta. La colaboradora contestó en Sálvame a las declaraciones que la presentadora había hecho en una revista, donde recordaba que ella siempre "dio la cara" por su compañera y que ésta nunca se lo había agradecido.

"Alicia, cuando me he perdido, siempre me he encontrado. Entiendo que en el mundo profesional no te va bien, que no me alegro. Si con esta exclusiva has ganado dinero, me alegro, pero deja ya de hablar de mí. Cada cierto tiempo sacas a pasear el nombre de Belén Esteban", declaró la colaboradora en Telecinco.



"Deseo que encuentres un trabajo presentando, que es lo que te gusta y que hables de tu vida y dejes la mía", continuó. Acto seguido, Esteban desveló un dato hasta ahora desconocido y que, según ella, sería el motivo de su distanciamiento. "Tu exmarido quería ser mi representante y yo dije que no". La primera pareja de Senovilla lo negó, a través de un mensaje que María Patiño leyó, por error, el alto.

"A mí me contrató una productora, no esta señora"

"Hace 16 años que no la veo. Que deje de hablar de mí", continuó diciendo Belén Esteban. Hay que recordar que la popular colaboradora trabajó dos temporadas con Senovilla en el programa Como la vida misma (Antena 3). "Me contrató la productora Martingala, no esta señora", matizó Esteban. "Y la primera entrevista en televisión me la hizo María Teresa Campos".