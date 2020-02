Yibing explica en 'El hormiguero' cómo luchan sus padres contra el coronavirus en China: "Les llamo todos los días" Ecoteuve.es 12:15 - 6/02/2020 0 Comentarios

La colaboradora de Pablo Motos informa de la última hora sobre la peligrosa epidemia

Después de que los Morancos recibieran numerosas críticas por parte de los espectadores por bromear sobre el coronavirus en El Hormiguero, Pablo Motos aprovechó la sección de Yibing para preguntarla por cómo está viviendo esta situación de emergencia sus padres, que viven en China.

"Les llamo todos los días... Les han aconsejado que no salgan de casa, pero ellos por la noche salen a dar un paseo", explicó la colaboradora al presentador y al flamante ganador del Dakar Carlos Sainz.

"Vamos, que les han dicho que no salgan, pero tus padres sí que salen", apuntó Motos con cierta sorpresa. "Sí, pero no pasa nada, porque viven en una comunidad cerrada. Allí viven con sus compañeros de trabajo, la gente de fuera no puede entrar", respondió Yibing.

"Donde viven mis padres hay tres infectados... En China han conseguido construir dos hospitales en diez días, cada uno tiene más de mil camas, aunque cada día hay dos mil contagios más", continuó para después recordar el caso del SARS, otra epidemia que tuvo que combatir en el pasado.