Lorenzo Caprile desvela a Jesús Calleja la verdad de su "leyenda negra" con la reina Letizia

El 'maestro de la costura', último invitado del aventurero en su programa de Cuatro

Lorenzo Caprile fue el protagonista de la última entrega de Planeta Calleja. El juez de Maestros de la Costura se fue con Jesús Calleja de aventuras por Segovia en una experiencia que incluyó un vuelo en planeador, otro en parapente y el avistamiento de todo tipo de aves rapaces. Y entre excursión y excursión, el presentador y el diseñador tuvieron tiempo para compartir algunas confidencias.

La primera sorpresa llegó cuando el leonés descubrió que el modisto vive en un hotel. "Aquí solo vengo a dormir y a ducharme. Es muy cómodo, no soy nada casero y así estás solo pero a la vez estás acompañado. Tengo un poco de toc", confesó Caprile al comienzo de la entrega antes de enseñarle cómo es su habitación.

Uno de los momentos más destacados llegó cuando Jesús Calleja preguntó a Caprile por los rumores de su supuesta enemistad con la reina Letizia: "De repente, enciendes la televisión y la ves con uno de tus diseños en la boda de unos príncipes famosísimos de Dinamarca", empezó señalando el presentador para introducir el asunto.

"Recibimos un encargo de la Casa Real para una serie de vestidos pero yo no sabía que uno de ellos se lo iba a poner en la boda de Federico y Mary de Dinamarca", aclaró el diseñador. "¿Hiciste amistad con ella?", se interesó Calleja. "No, fue una relación muy cordial", replicó Caprile. "¿Y por qué decían esas mismas revistas que había un enfado de Letizia contigo?", insistió el aventurero. "No lo sé, son cotilleos de taller. Es una leyenda negra. Jamás hubo ningún lío", zanjó el invitado.