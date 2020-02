Ana Rosa Quintana sale en defensa de Pedro Sánchez ante Santiago Abascal Ecoteuve.es 6/02/2020 - 10:14 0 Comentarios

El líder de Vox dice que es un "presidente ilegítimo" y la presentadora le lleva la contraria

Santiago Abascal ha vuelto a sentarse frente a Ana Rosa Quintana, en Telecinco. El líder de Vox ha repasado la actualidad política y uno de los temas más recientes son las protestas de los agricultores a la que también acudió Vox.

"Los titulares eran mentira, se decía que nos habían expulsado y eso es falso. Estuvimos hasta el final", ha dicho Abascal, molesto con el trato que les da la prensa. "Nos sentimos tratados de manera muy hostil".



"Tienen una relación amor-odio con los medios, ¿no?", ha preguntado Ana Rosa. "Y ustedes, los periodistas, ¿también tienen una relación de amor odio con nosotros?", ha respondido Abascal. "Yo no. Mire donde está sentado", ha contestado la presentadora. "Por eso digo, de amor odio".



El momento más tenso, sin embargo, se ha producido hablando de Pedro Sánchez a propósito de su encuentro con Quim Torra. "Es la reunión de un presidente ilegítimo con uno ilegal", ha dicho Abascal.

"¿Cómo va a ser ilegítimo Pedro Sánchez que ha sido elegido en el parlamento?", ha expresado, sorprendida, Ana Rosa. "He dicho ilegítimo. Mentir a los españoles no es legítimo. Decir que no iba a pactar con comunistas e independentistas y luego hacerlo no es legitimo". Ana Rosa, sin embargo, se ha mostrado firme: "Es legal y el legitimo".