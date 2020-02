Máxima tensión, empujones y cruce de pullas en el encuentro de Andrea Ropero y Santiago Abascal Ecoteuve.es 6/02/2020 - 8:57 0 Comentarios

La reportera de 'El Intermedio' acudió a la manifestación de los agricultores en Madrid

Máxima tensión entre Andrea Ropero, reportera de La Sexta, y el equipo de Santiago Abascal durante la presencia del líder de Vox en las protestas que los agricultores protagonizaron frente a la sede del Ministerio de Agricultura.

"¿Han venido a buscar votos o a apoyar realmente a los agricultores?", preguntó Andrea Ropero hasta en tres ocasiones durante la grabación de su reportaje para El Intermedio.

"¡No me empujen porque me van a tirar, me van a tirar!", se escuchó a Ropero entre la nube de periodistas y miembros del equipo del líder de Vox. "¿Hasta dónde me va a acompañar?", preguntó Abascal. "Hasta donde sea necesario", respondió Andre Ropero.



La periodista continuó persiguiendo a Abascal. "Va a tener que estar más en forma para seguirnos", dijo el político. "Estoy bastante más en forma quizás que usted, gracias", espetó la reportera, que volvió a hacerle la pregunta que le había realizado al principio del encuentro.