"¡Asquerosa!": Susi Caramelo estalla contra Fani por "reírse" de Christofer en 'La isla de las tentaciones' Ecoteuve.es 19:45 - 5/02/2020 0 Comentarios

La reportera de Movistar+ critica el acoso que sufre él: "Con el puesto de trabajo no se juega"

La reportera de moda comentando el programa del momento. Susi Caramelo ha sorprendido como comentarista improvisada de La isla de las tentaciones. La reportera de Movistar+ ha arremetido contra Fani después de ser infiel a Christofer en el programa de Mediaset.

"Me ha sentado fatal que digas que el chaval no es un hombre. ¿Cómo que no es un hombre? Que me he enterado esta tarde de que tienes un crío y encima el chaval está haciendo de padre. Se lo está comiendo", empiezó diciendo en Instagram.

Lea también: "Eres muy mala": Christofer abandona 'La isla de las tentaciones' tras su cara a cara con Fani

La reportera de Movistar+ definió a Rubén, el tentador con el que Fani fue infiel a Christofer, como "un rozacebollas que solo sabe restregar el nabo". "¡Asquerosa!", grita Susi para decir a continuación: "No vas a encontrar un hombre como ese en tu puta vida, porque no te lo mereces. Es de mala persona, reírte del chaval así".

Después, la cómica para luego criticar a todos aquellos que han acosado a Christofer: "A todos esos niñatos que vais a reíros a la puerta del curro del chaval, ¡sois todos unos gilipollas! ¡Con el puesto de trabajo de la gente no se juega, pedazo de retrasados!".