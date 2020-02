Sofía Suescun anuncia la ruptura de Diego Matamoros y Estela: "Ya no están juntos" Ecoteuve.es 5/02/2020 - 18:52 | 19:04 - 5/02/20 2 Comentarios

La navarra confirma la separación del matrimonio tras 'El tiempo del descuento'

Este miércoles, Nagore Robles y sus colaboradores han hablado en Mujeres y hombres y viceversa de la nota que Anabel Pantoja entregó a Kiko Jiménez en la casa de El tiempo del descuento de parte de Estela. En ella se podía leer un "Te quiero" que la modelo dejó a su amigo antes de ser expulsada del reality.

"Esa nota no era para Kiko, era para Diego porque ponía D13 que es la fecha de su aniversario, así que se habrá colado", ha defendido Sofía Suescun mientras era rebatida por María Jesús Ruiz.

Lea también: Sofía Suescun da un ultimátum a Kiko Jiménez: "Romperé con él si sigue siendo amigo de Estela"

"No creo que esa nota se colase tan fácilmente, porque según mis investigaciones, a día de hoy, Diego y Estela están separados", empezó diciendo la Miss. "La noche en la que Estela salió fue muy dura para el matrimonio. Además Estela sigue apoyando a Kiko para que se quede y eso Diego no lo permitiría siendo su marido", ha asegurado la tertuliana.

"A mí me consta que no están juntos", ha confirmado Sofía Suescun en una bomba que sonó con fuerza en el plató de Cuatro. "No me preocupa, lo que me preocupa es la manera en la que ella quiere enfocar la amistad con Kiko, está enamoradísima", insistió la navarra.