Detalles de la cita de Broncano con María Teresa: comida y baño en la piscina con Candela Peña

El presentador se reúne hoy con la presentadora y la actriz catalana

"Esta semana voy a ver a Broncano. No al programa", anunció María Teresa Campos el pasado sábado en su entrevista en el Deluxe después de que Jorge Javier le preguntara por su aparición en La Resistencia. "Voy a ver a Broncano en persona, con mi amiga Candela Peña. Esta semana nos vamos a ver los tres", insistió la malagueña sin que el catalán se interesara por los detalles de este encuentro.

Ahora, tan solo unos días después, ha sido el humorista de Movistar+ el que ha hablado de su cita con la que fuera presentadora de ¿Qué tiempo tan feliz?. Mientras entrevistaba a Las chicas del cable, Broncano desveló que iba a producirse este mismo miércoles en casa de la malagueña: "Mañana voy a comer con Candela y con María Teresa Campos. De verdad. Lo digo porque ya vi que ella lo dijo, o sea que no es secreto", empezó explicando.

"Me tengo que llevar bañador y no sé qué hacer. Me dijo que tiene en el salón de su casa una piscina...", siguió relatando Broncano antes de que Blanca Suárez le interrumpiera. "Y está soltera", dijo la actriz con tono insinuante ante las carcajadas del cómico.

"Te imaginas que se me va la olla y llego allí seduciendo. Mira María Teresa, ¿habías visto alguna vez unos calzoncillos blancos mojados?", bromeó Broncano sobre una reunión que se ha producido en la tarde de este miércoles y de la que, tal vez, descubra más detalles en el programa de esta noche.