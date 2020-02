Évole explica por qué sí pudo llevar cámaras a la cárcel para entrevistar a Junqueras: "No hubo trato de favor" Marco Almodóvar 10:35 - 6/02/2020 3 Comentarios

ECOTEUVE.ES charla con el presentador ante su entrevista con el líder de ERC este domingo

"Yo he visto a gente en muchos programas y que al mío no han venido, y yo no me quejo"

"Sería muy buena noticia para la estabilidad de España que Junqueras salga cuanto antes"

29 de enero. Jordi Évole descubre su as en la manga para el nuevo programa en La Sexta: una entrevista con Oriol Junqueras en la cárcel de Lledoners, la primera con cámaras de por medio desde que está entre rejas tras ser condenado a 13 años por sedición y malversación. La charla tuvo lugar en la sala donde se hacen las visitas familiares, con los simpáticos dibujos de Pilarín Bayés en las paredes.

"Que el político del que depende la gobernabilidad de España esté en la cárcel y decida dar una entrevista le da cierta trascendencia", dice el periodista a ECOTEUVE.ES al mismo tiempo que reconoce que "la apertura de puertas a las cámaras" se debe "porque han coincidido otras entrevistas", haciendo alusión a las de Raül Romeva y Jordi Turull para TV3.

"Instituciones Penitenciarias dio la opción de hacer una entrevista con cámaras y Junqueras eligió nuestro programa y La Sexta", dice. Antes, ni Ana Rosa ni Risto Mejide habían podido. "Yo he visto a gente en muchos programas que al mío no han venido. Y no me quejo. La vida es así", declara Évole.

El presentador explica por qué no hubo ningún problema es posponer la entrevista de hora por la rueda de prensa de Quim Torra, en la que dio por finalizada la legislatura del Govern (estaba pactada a las 10.00, pero empezó a las 11.30). Incluso, hubo un parón para saber lo que estaba diciendo por medio del móvil de un funcionario. "No fue un trato de favor, fue una convergencia de intereses".

Por primera vez entran las cámaras a la cárcel de Lledoners. ¿Hace mucho tiempo que lo supo?

Hace muy poquito. Hace diez, quince días. Desde luego que, sin cámaras, nosotros no hubiésemos entrado. Hacer una entrevista como otras que se han hecho, yo no lo contemplaba.

Risto Mejide y Ana Rosa no pudieron en el pasado. ¿Por qué cree que a usted sí se lo han permitido?

No lo sé. Creo que nosotros hemos entrado cuando también otros medios han entrado. A la vez que La Sexta, TV3 ha hecho entrevistas con cámaras a Raül Romeva y Jordi Turull. La apertura de puertas para cámara se ha producido porque han coincidido estas entrevistas. No ha habido ningún trato de favor. Si me hubiesen dicho, 'entras sin cámaras' no lo hubiese hecho.

¿Desde cuándo lleva trabajando para que esta entrevista sea una realidad?

La pedimos desde el primer día que llega Junqueras a la cárcel [4 de julio de 2018]. Durante este período, yo he ido a verle tanto en cárceles españolas como catalanas, hemos mantenido el contacto, no he publicado nada cuando he ido a verle. Yo hace mucho que le conozco, era el alcalde del pueblo de al lado, somos de la misma comarca...

Yo se lo agradezco porque eran los presos los que elegían el medio con el que hacían la entrevista, creo que Instituciones Penitenciarias les daba la opción de hacer una entrevista con cámaras y Junqueras eligió nuestro programa y La Sexta.

La entrevista cambia de horario a última hora y se interrumpe después por la rueda de prensa de Torra. ¿Cómo lo explica?

Se fue atrasando porque quisimos incorporar lo de Torra, que yo creo que le interesaba a todo el mundo. No fue un trato de favor, fue una convergencia de intereses. A mí me interesaba qué iba a decir Torra y a ellos también le interesaba saber qué iba a decir porque sino la entrevista caducaba a la media hora.

No creo que sea trato de favor. Sinceramente, yo veo muchos programas que se dan entrevistas a gente que yo no puedo entrevistar y no pasa nada.

¿Por ejemplo? Joder... La hostia. Muchos. No sé... Yo he visto a gente en muchos programas y al mío no han venido y no me quejo. La vida es así.