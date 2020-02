Jordi Évole 'entra' en la cárcel: "No entrevistaría a La Manada para no darles más protagonismo" Marco Almodóvar 5/02/2020 - 13:44 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES asiste a la presentación de su nuevo programa en la prisión de Segovia

Jordi Évole ha regresado a televisión independizado de Salvados, el exitoso espacio que ahora pilota Gonzo. Lo de Évole, título del nuevo proyecto del periodista, pretende recoger el testimonio de personas que han pasado o siguen en prisión. A la mayoría, sin embargo, les ha tenido que entrevistar fuera, gozando ya de libertad, menos a Oriol Junqueras, a quien sí ha podido entrevistar dentro de Lledoners, con cámaras incluidas.

Existe una explicación. Las competencias de Prisiones están transferidas a la Generalitat de Cataluña y sus dirigentes le han permitido meter los objetivos para hablar con el líder de ERC. En el resto de España, manda el ministro Marlaska. "Hemos tenido muchas dificultades. Seguimos con conversaciones con el Ministerio del Interior para entrar en las cárceles, no solo en las de Cataluña".

De que cambie la postura de Interior dependen algunas de las entrevistas que Évole ya tiene acordadas. "A mí me gustaría entrevistar a Sito Miñanco. De hecho, tenemos su 'ok' para hablar con él, pero no podemos entrar". El presentador, sin embargo, se niega en redondo a hablar con otros presos, como los miembros de La Manada. "No, no les daría más protagonismo del que han tenido", ha zanjado en la presentación de Lo de Évole, en la cárcel de Segovia.

Évole: "Junqueras empieza la campaña electoral"

El domingo se emite la charla con Junqueras que se grabó hace una semana, justo el día (y a la misma hora) que Torra estaba anunciando elecciones en Cataluña. "Hay dos entrevistas a Junqueras en la misma: una sobre la cárcel antes del anuncio de Torra y otra sobre política, después. Al final, Junqueras empieza la campaña electoral. Huíamos de la actualidad, pero nos ha acabado atrapando".

El tercer programa de Lo de Évole estará centrado en presos que cumplen pena por delitos de tráfico. "Es el que más me ha impresionado. Puede ser un programa útil y concienciador y que puede llegar a las escuelas". Sandro Rosell o Francisco Granados también charlarán con el periodista sobre sus estancias en prisión.

"Cuando hicimos Salvados entrevistamos a mucha gente relevante que había acabado en la cárcel. Queríamos ver qué ha sido de esa gente", ha contado. "Dentro de prisión te encuentras a multitud de historias y personas. A los presos no los tratamos como personas. Pedimos cumplimiento íntegro de las penas, pedimos que no haya beneficios penitenciarios. Esta serie rema a contracorriente, porque queremos escucharles y seguro que algunos sectores de nuestra sociedad no lo ven con buenos ojos: quieren castigo, penas duras..."