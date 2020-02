Palos a un comensal de 'First Dates' por decir que "el feminismo es ridículo": "No le veo sentido" Ecoteuve.es 14:20 - 5/02/2020 0 Comentarios

Moti e Isaac protagonizaron una cita de lo más polémica en el programa

La cita protagonizada por Isaac y Moti fue una de las más comentadas de este martes en First Dates. Durante la cena, los comensales hablaron, entre otras cosas, de política, toros y feminismo. Este último asunto generó una gran controversia por lo que se atrevieron a decir los participantes ante las cámaras.

Ninguno de los dos dudó en jugar al famoso rasca del espacio de Cuatro en el que surgen los temas de conversación que más polémica suelen desatar en las citas. A Isaac le tocó exponer su opinión sobre el feminismo y su respuesta provocó la indignación de las redes.

Lea también: Un comensal de 'First Dates': "Sé hacer todo lo que hace una mujer: planchar, cocinar, lavar la ropa...".

"A día de hoy no le veo sentido al feminismo. Me parece ridículo, salimos a la calle...solo por ser mujer", declaró. A Moti, sin embargo, le encantó la respuesta. "No tiene nada malo, opino igual y por lo que veo de él, es bueno", dijo ante las cámaras del canal de Mediaset.

Por último, a la hora de dar ese veredicto final que da pie a una segunda cita entre ellos, los dos estaban de acuerdo: Querían seguir conociéndose fuera del programa. Ambos habían congeniado a la perfección desde el principio del encuentro.