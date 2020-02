Fiama explota contra Álex tras ser acusada de montajista 'La isla de las tentaciones' Ecoteuve.es 13:11 - 5/02/2020 0 Comentarios

La joven se quita su anillo de pedida y rompe la foto de su pareja

Pide perdón a través de su instagram: "Estaba borracha, lo admito claramente"

Después de la ruptura de Christofer y Estefanía en la octava entrega de La isla de las tentaciones, otra pareja podría estar a punto de terminar su relación, después de que Susana destapara una supuesta trama que habrían llevado a cabo Fiama y Álex, algo que ya sabían algunos tentadores del programa.

Susana, ganadora de GH 14, hizo pública una conversación que tuvo con Julian, donde el tentador le contó que sabía todo lo que iba a hacer Fiama en el programa, ya que era un plan estratégico que su novio, Álex, le habría revelado antes de llegar a República Dominicana: "Julián me contó la primera cita que iba a tener Fiama, que luego se iba a pelear con Álex, que se reconciliarían y que después conocería a un chaval... ¿Qué es Rappel? Si de nueve cosas se cumplen nueve..." declaró la novia de Gonzalo.

Ante esta comprometedora información, que ya rondaba por la casa de las chicas y los tentadores, Susana decidió hablar a solas con Fiama para contarle lo que ella sabía acerca del rumor.

Fiama carga contra su novio, Álex

"¡Pero qué me estás contando, tía!", reaccionó Fiama. "Y ustedes, en vez de apoyarme a mí, me montáis una guerra", siguió chillando mientras lloraba. "Yo me piro. ¿Estamos flipando? Estoy quedando yo como una falsa por una mentira de mi novio", expresó la joven mientras hacía el amago de recoger su maleta y daba vueltas por la habitación.

"No sé hasta que punto es verdad porque si Susana habla es porque algo sabe, porque ella no es nada cizañera", dijo luego a cámara.

"Mi novio, la persona con la que me voy a casar, me ha fallado", declaró enfadada en su cuarto ante Rubén y Fani. "Yo no tengo nada más que hablar con Alejandro. Me ha intentado estropear mi relación con mis compañeras, me ha engañado... O sea, vete a tomar por el culo", manifestó mientras hacía añicos una carta de su novio. "Hijo de la gran p...", volvió a chillar después de quitarse la alianza y lanzarla en la mesita.

En el próximo programa, Álex será testigo de la fuerte reacción de Fiama y manifestará su deseos de abandonar el reality. Además, intentará desplazarse a Villa Montaña para hablar con su pareja: "No voy a jugar con mi relación, me voy para allá".

Fiama pide disculpas en Instagram

Durante la emisión del programa, Fiama decidió dar explicaciones sobre su comportamiento: "Estoy viendo el capitulo de hoy... Qué horror. Estaba borracha, lo admito claramente. Tenía un pedo de estos melancólicos", declaró. "Os prometo que me quiero morir, tenía una película montada... Por Dios, lo siento", repitió.

"Hoy entiendo perfectamente que me pongan a parir. Lamentable. Hoy díganme lo que quieran, yo también lo haría", concluyó asegurando que no es la única imagen de este tipo que nos queda por ver de aquí al final del programa.