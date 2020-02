Alicia Senovilla: "He dado la cara por Belén Esteban y no me lo ha agradecido. Me entristece" Ecoteuve.es 5/02/2020 - 11:32 1 Comentario

La presentadora le concedió la primera oportunidad en televisión a la popular colaboradora

Relata algunos de los episodios que vivió con Esteban: "Se desmayó y temí por ella"

Belén Esteban se estrenó en televisión en el programa que Alicia Senovilla presentaba en Antena 3. Pasados unos 20 años de aquello, colaboradora y presentadora no tienen, precisamente, una buena relación.

Alicia Senovilla recuerda que siempre "dio la cara" por Belén y ella nunca "me lo ha agradecido". Lo dice en Lecturas, donde la periodista hace referencia a las declaraciones que hace un año dio a ECOTEUVE.ES.

"Me preguntaron por ella y, con todo el cariño, dije que me había sentido como su hermana mayor", rememora de aquella conversación con este medio. Esas declaraciones hechas por Senovilla llegaron a ser respondidas por Belén Esteban en Sálvame. "No fue mi hermana mayor", contestó la colaboradora, muy molesta.

"La he tenido mucho cariño, la he ayudado mucho y la he defendido. Ella lo sabe y no me lo ha agradecido", dice ahora Alicia Senovilla en la citada revista. "Me entristece".

"Belén Esteban se desmayó. Temí por ella"

La presentadora recuerda algunos episodios que vivió con Belén Esteban en Antena 3. "Se desmayó por una subida de azúcar [Esteban es diabética]. Temí por ella y por su salud. Fue un episodio complicado y ahí me tuve que enfrentar a gente que empezó a comentar cosas que no debía, que si había comido esto, que si había tomado cosas... No, señores, es diabética y le ha dado una subida de azúcar".

Eran los inicios de Belén en los medios. "Era la época en la que ella empezaba a perderse", recuerda Senovilla, quien le decía "las cosas que prefieres no escuchar en ese momento". "Ella quería salir de fiesta, conocer gente, y a mí no me gustaba, pero ya éramos las dos mayores de edad". Pasado el tiempo, Esteban es todo un animal televisivo. "Desconocía el medio y ahora ella es el medio".

"No volvería a trabajar con Massiel ni Karmele Marchante"

Además del capítulo de Belén Esteban, Alicia Senovilla habla también de otros compañero de profesión. La presentadora dice que no volvería a trabajar con Massiel ni con Karmele Marchante. La primera, recuerda, "es indomable". "Se metía en mi trabajo, yo era más jovencita, más inculta, y me lo puso muy complicado". "Karmele era muy inconformista, Siempre estaba refunfuñando. Y, además, contaba noticias que no se ajustaban 100% con la realidad", rememora.

"María Teresa Campos fue la única que me llamó. No nos conocíamos"

De quien sí tiene buen recuerdo es de María Teresa Campos, con quien nunca trabajó. Es más, la leyenda dice que tenían una mala relación porque siempre fueron rivales.



Senovilla recuerda el día que perdió a su hija estando embarazada, a cinco días de salir de cuentas. "Me llamó y lloró conmigo. No nos conocíamos. Fue la única de mis compañeros de profesión que me llamó".

Tiempo después, Teresa Campos sustituyó a Senovilla en Antena 3. "Yo me enfadé con la cadena porque me habían negado que fuera a pasar. Tuve que estar todo mayo y junio haciendo el programa con la mejor de mis sonrisas sabiendo que me iba a la calle", explica. María Teresa Campos se puso en contacto con ella para tener una comida y explicarle la situación.