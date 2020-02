El calvario de Fani tras 'La isla de las tentaciones': "Me insultan y me amenazan de forma cruel; estoy rota de dolor" Ecoteuve.es 5/02/2020 - 11:32 0 Comentarios

La participante del reality de Telecinco habla por primera vez en una revista

La isla de las tentaciones se encuentra ya en su recta final en Mediaset. Este jueves, Telecinco emitirá la última entrega de convivencia antes de que el próximo martes 11, las parejas tomen la decisión definitiva y digan si quieren irse del programa juntos o por separado. El jueves 13, Telecinco emitirá un debate presentado por Mónica Naranjo, que fue grabado en enero, en el que se descubrirá en qué estado se encuentran actualmente todas las relaciones.

Y mientras los fans esperan con ansias el desenlace del reality, Fani ha roto su silencio y ha concedido su primera entrevista en la que desvela cómo está viviendo su inesperado salto a la fama por el gran éxito que está cosechando el formato. "A veces me agobia y me asusta. Es muy doloroso que algunos se inventen cosas sobre mí. He adelgazado ocho kilos", declara la joven a la revista Lecturas.

Lea también: "Eres muy mala": Christofer abandona La isla de las tentaciones tras su cara a cara con Fani

Fani asegura que está sufriendo un auténtico calvario por la cantidad de críticas que está recibiendo a raíz de su infidelidad televisada a Christofer. "Me cuesta asimilar que tanta gente que no conozco me insulte de forma tan cruel, amenazándome", explica la madrileña, que asegura estar recibiendo constantes insultos a través de las redes sociales. "Ha habido muchos comentarios machistas, muchos de ellos de mujeres", lamenta.

Fani asegura además que lo está pasando fatal por las burlas a Christofer y su viral "¡Estefaníaaaa!" tras descubrir que le había puesto los cuernos: "Me duele muchísimo. ¡Tengo un dolor en mi corazón que estoy rota! [Llora]. Me duele que Christofer sufra tanto por mi culpa y no haber sido consciente. Yo sólo veía quince segundos de imágenes en la isla y no parecía que estuviese tan mal", declara.

La joven en ningún momento aclara si ha vuelto o no con Christofer para no desvelar el desenlace del reality en Mediaset y explica la lección que ha sacado de su paso por la isla: "He aprendido a quererme más, pero ahora estoy más débil", reconoce entre lágrimas.