España apoya a Christofer con una lluvia de memes tras su abandono en 'La isla de las tentaciones'

En la pasada entrega de La isla de las tentaciones, Fani y Christofer se vieron cara a cara en la hoguera de confrontación. Durante su reencuentro, predominaron los reproches, que venían de ambas partes: "Eres mala", expresó el joven mientras presenciaba las imágenes de su novia en la cama con Rubén. Fani, por su parte, reconoció hacer "lo que sentía en todo momento": "No le odio, quiero lo mejor para él", expresó.

Sin embargo, las explicaciones de la madrileña no fueron suficientes para los espectadores, que durante la emisión del programa mostraron sus opiniones personales a través de las redes sociales.

Estas se llenaron de mensajes de apoyo a Christofer, críticas a Estefanía y divertidos memes para ambos. Por este motivo, La isla de las tentaciones se convirtió en Trending Topic mundial, además de cosechar su mejor dato de audiencia hasta la fecha.

Fani: No he sido mala persona, me he abierto...

Chris: Si, te has abierto mucho



JAJAJJAAJAJAJAJAJAJ

#LaIslaDeLasTentaciones8 pic.twitter.com/qO3STbFGXH