Susana tiende una trampa a Rubén en 'La isla de las tentaciones' y Fiama se chiva: "Que se meta en lo suyo" Ecoteuve.es 5/02/2020 - 10:14 0 Comentarios

Fiama provoca una gran bronca al chivarse de la treta de su compañera

La isla de las tentaciones se convirtió este martes en un auténtico polvorín en el tramo final de su última entrega en Cuatro. Antes de que Fani se dirigiera hacia su hoguera de confrontación con Christofer, sus compañeros de Villa Montaña hacían cábalas sobre lo que sucedería entre ellos en el reality.

Fani explicaba a sus amigos que había posibilidades de que tuviese que abandonar y Susana empezó a comentar con Andrea y Lewis que Rubén parecía "más preocupado de tener que irse él". "Yo personalmente he visto que él no estaba muy afectado. Creo que le daba igual que Fani se fuese, que prefería quedarse aquí con los chicos", comentó a cámara la ganadora de GH 14.

Lea también: Rafa Martín asegura haber tenido una "amistad íntima" con Ismael, de La Isla de las Tentaciones

La murciana decidió dar un paso más allá y puso a Rubén un caramelo envenenado para dejarle en evidencia delante de todos: "Fani, tampoco te pongas a la tremenda, porque si te vas ahora, honestamente pienso que mañana se va Rubén", dijo Susana provocando que Rubén enseguida se descubriera.

"Yo prefiero quedarme para irme con todos y no solo", respondió él. "Ya he hecho mi trabajo", comentó por lo bajo Susana, que asegura que no se fía de la relación de Rubén con Fani. "Soy muy observadora y he visto algunos gestos que no me termino de creer", señaló.

Fiama cuenta a Rubén lo que Susana dijo de él

Minutos después, mientras Fani se reencontraba con Christofer, los habitantes de Villa Montaña celebraban una fiesta a la espera de si su compañera regresaba con ellos o se marchaba del programa con el que hasta ahora era su pareja. En un momento de la noche, Fiama decidió chivarse y contarle a Rubén todo lo que Susana estaba diciendo de él.

"A Rubén le da igual que Fani se vaya. Le suda los cojones", insistió Susana en un comentario que enfadó a Fiama. "Yo soy amiga de él y lo voy a defender siempre", señaló la canaria, que avanzada la noche y con un par de copas encima, decidió meter cizaña y dejar mal a Susana ante Rubén.

"Me ha tocado los cojones y me ha dicho que a ti te la suda todo. Le he dicho que no se meta donde no le llaman porque yo no me meto donde no me llaman", se atrevió a decir Fiama, que le pedía a su vez a Rubén que no se enfadara. "Esta fiesta va acabar mal, porque si no revientas tú, reviento yo", decía poco después la novia de Álex entre lágrimas montando un gran parraque.

"Fiama siempre intenta apoderarse de la historia y que todo gire en torno a ella", dijo después Susana en un certero análisis de la situación tras enterarse de que la había dejado en evidencia ante Rubén.