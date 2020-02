"Eres muy mala": Christofer abandona 'La isla de las tentaciones' tras su cara a cara con Fani Ecoteuve.es 5/02/2020 - 8:53 0 Comentarios

El concursante y su exnovia protagonizan una tensísima hoguera de confrontación

Llegó la hora. Fani y Christofer se reencontraron en la hoguera de confrontación que les preparó La isla de las tentaciones para que el concursante pudiera hablar con su novia después de que ella le fuera infiel con Rubén.

El cara a cara fue de lo más tenso y estuvo plagado de reproches desde el inicio. "Qué pena", expresó Christofer nada más ver a Fani, que optó por reprocharle que le hubiera convocado a un encuentro de ese tipo a pocos días de acabar el programa.

La participante fue muy clara con él. Le aseguró que ya no estaba enamorada y que Rubén le había hecho sentir cosas nuevas. "Me he dado cuenta que necesito un hombre a mi lado, no un niño. Un hombre con actitud de hombre. Que tiren de mí, no tirar yo", comentó.

Así se desarrolló el cara a cara:

Christofer: "Qué pena. En tres días... ¿Qué rápido se te va el amor?"

Fani: "He hecho lo que sentía. Qué quieres que te diga".

C: "Que no estabas enamorada de mí".

F: "Me he dado cuenta que no, porque una persona enamorada no actúa de esta manera. Rubñen me ha hecho sentir cosas que contigo no sentía. Yo llegué siendo como soy contigo. Borde, seria y con una coraza. Poco a poco él y la gente de la casa me ha hecho quitarme el caparazón. Tú tienes un carácter muy parado y eso me ha ido apagando. Y ahora estoy viviendo".

"Me he dado cuenta que necesito un hombre, no un niño. Un hombre con actitud de hombre. Que tiren de mí".

C: "Estoy flipando con tu actitud".

F: "Y yo flipando contigo. Lo que tú me aportabas, no es lo que yo necesitaba en mi vida".

C: "Me ha estado engañando y lo has hecho delante de toda España. No me has respetado. Vale que no estés enamorada de mí. Pero un mínimo de respeto..."

F: "No estoy enamorada de Rubén, pero me gusta estar con Rubén. Siempre me saca una sonrisa. A Christofer no le odio, quiero lo mejor para él".

La isla de las tentaciones ofreció, a continuación, algunas de las imágenes que Fani protagonizó con Rubén. En algunos momentos, ella no pudo contener la risa. "Eres mala. Eres muy mala. Estoy decepcionado. Me he roto y me he desgarrado, he llorado lo más grande, he sufrido lo que nunca en mi vida, pero llega un punto en que no me salen las lágrimas".



Al finalizar la hoguera, Mónica Naranjo propuso a Christofer continuar en el programa o abandonar la experiencia solo. El joven optó por esta segunda opción y dejó el concurso. Fani, por su parte, regresó a la casa de las chicas para seguir conociendo a Rubén.