"¡Qué vergüenza!": Dani Mateo desvela su peor momento sobre el escenario Ecoteuve.es 4/02/2020

Los colaboradores de 'Zapeando' recuerdan sus situaciones más incómodas durante sus funciones

Los colaboradores de Zapeando han comentado la aplaudida decisión de la actriz Lola Herrera de parar su función Cinco horas con Mario en Zaragoza y abandonar el escenario por el sonido de un móvil que nadie apagaba. Su nombre se convirtió en tendencia durante la noche de este lunes.

Aprovechando la ocasión, Dani Mateo abría el debate a sus compañeros de si, en alguna ocasión, habían sido interrumpido durante sus actuaciones. "¿Y a quién no le han sonado los móviles estando en el escenario? Así de veces. Y gente que no te hace ni caso", ha dicho primero Miki Nadal indicando que "nunca" ha parado ante estas circunstancias.

Por su parte, Lorena Castell ha hablado de lo "molestas" que son las luces del brillo de la pantalla del móvil. "Estará en el WhatsApp. ¿Podría prestarme un poco de atención, que estoy aquí?". "Es curioso que molesten con las luces gente con tan pocas", ha bromeado el presentador.

Finalmente, ha sido el propio Dani Mateo el que ha recordado su peor momento sobre el escenario: "Me contrataron, sin avisar a nadie, en un bar de Valencia. Me subí a la tarima y había dos señores, en traje, muy enfadados, tomando whisky. Les acababan de hacer un ERE en su empresa".

La situación fue tan incómoda que uno de ellos le pidió que recitara su monólogo "más bajo". "Acabé, os lo juro por mi vida, susurrándolo. Me hubiera dejado barba por toda la cara para que no me reconocieran ¡Qué vergüenza!".