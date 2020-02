Dani Rovira da a Broncano el truco definitivo para que huya de los paparazzis: "¡Es buena idea!" Ecoteuve.es 4/02/2020 - 15:05 0 Comentarios

El presentador de 'La Resistencia' asegura que le persiguen los fotógrafos

Dani Rovira acudió este lunes al plató de La Resistencia, donde compartió con David Broncano algunas anécdotas de lo más divertidas. Una de ellas llegó cuando el presentador de Movistar+ confirmó que desde que ha saltado a la primera línea mediática, los paparazzis no paran de perseguirle por Madrid.

En ese momento, Rovira decidió desvelarle el truco que utilizó en una ocasión para lograr escaparse de la prensa del corazón. "Un día estaba en Ronda de Toledo, una rotonda con cuatro semáforos, y dije: 'voy a dar cuatro vueltas, si en las cuatro me siguen, es que me están siguiendo'", recordó el actor. "

Lea también: Un fan de La Resistencia se tatúa la cara de Jorge Ponce en la pierna: "La gente está fatal"

"Yo iba a comer con una colega a comer a Ópera y no me salía de los huevos que me sigan. Pues cogí y me fui con la moto a Plaza de España y los cuatro custodiándome como si yo fuera el Rey. Y allí se unió el paparazzi residente de Plaza de España", recordó entre risas el malagueño mientras explicaba que finalmente decidió negociar con ellos.

"Yo les hablé de la privacidad y ellos me hicieron un poco historia del paparazzismo y yo me fui alejando de la plaza andando y cuando estábamos como a 500 metros de las motos... ¡Cogí un taxi!", exclamó ante las carcajadas de Broncano y del público presente en plató. "Yo te doy consejos", le dijo al cómico. "¡Es buena idea! ¿Eh?", destacó el presentador.