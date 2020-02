Mediaset estrenará seis series en Amazon antes que en Telecinco: "Convivimos, no somos enemigos" David Saiz 15:05 - 4/02/2020 0 Comentarios

'Caronte', 'Madres', 'El Pueblo', 'Señoras del (h)AMPA' y dos documentales llegarán primero al pago

"Las series de Mediaset están por encima del 16%, lo mismo que suman dos ficciones de otros"

La próxima temporada de 'La que se avecina' también podría verse primero en 'streaming'

Yo estreno tus series antes que tú y a cambio pago parte de la factura. Algo así sería el resumen del acuerdo entre Amazon y Mediaset que permitirá ver antes en la plataforma seis proyectos que prepara el grupo propietario de Telecinco y Cuatro.

Así, los clientes de Amazon Prime Vídeo serán los primeros en ver las cuatro series y dos documentales que Mediaset tiene en catálogo: Caronte, Madres, la segunda temporada de Señoras del (h)AMPA, De la vida al plato -un programa gastronómico liderado por Juan Echanove-, y el documental La familia del baloncesto español. Amazon también seguirá siendo la primera ventana de El Pueblo, como ya hiciera con la primera tanda. Los nuevos capítulos, por cierto, estarán disponibles a partir del 14 de febrero.

Lo que consigue Amazon con esta "política de convivencia" es tener la primicia de estas series de Mediaset. Por su parte, el grupo obtiene una nueva vía de financiación extra para la ficción, que está sufriendo en la televisión generalista una pérdida de espectadores que, de momento, no ha afectado a los programas de entretenimiento.

En cualquier caso, Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset, ha sacado pecho por los resultados que obtienen los títulos que Telecinco tiene en emisión frente a sus competidores, en una clara pulla dirigida a Atresmedia. "Las series que ahora emitimos están por encima del 16% de media, que es lo mismo que suman dos ficciones de otros".

De Amazon a Telecinco en seis meses

A partir de ahora, el procedimiento de Mediaset con las seis producciones mencionadas será semejante al que se ha seguido con El Pueblo, el último proyecto de los creadores de La que se avecina. Primero se emite en Amazon Prime Video y, pasados seis meses, podrán estrenarse en Telecinco.

"El Pueblo ha ido bien en abierto y demuestra que no hay que 'plantar cara' a nadie. Se puedo convivir. Amazon no ha desgastado el producto para la televisión en abierto", ha declarado Paolo Vasile. "Hace un años, dije que Amazon no era un enemigo y ahora podemos confirmar que es una oportunidad. Estoy contento de demostrar que cuando decimos algo no es para parecer cool o modernos. Somos gente seria. Amazon es un estupendo partner".

"Somos complementarios. Cuantas más ventanas más se refuerza la conversación sobre esos productos", ha expresado, por su parte, Ricardo Cabornero, director de Contenidos de Amazon. Queda por saber si este pacto afectará a otras series en un futuro. Por ejemplo, ¿la temporada 12 de La que se avecina se verá en primicia en Amazon?. "No te digo que no", ha contestado Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset.

De momento, Mediaset y Amazon colaboran con la distribución, pero el grupo no ha entrado en la producción directa para las plataformas -salvo el caso de Patria, producida para HBO-. En este sentido, Atresmedia ha ido más lejos, con producciones para terceros (La Templanza, El Embarcadero...) o la venta de títulos ya emitidos en abierto para que tengan otras vidas en el pago (Velvet, La casa de papel, Vis a vis). El último acuerdo de Atresmedia, por cierto, es con Amazon para desarrollar un reboot de El Internado.

Las series de Mediaset seguirán siendo de 70 minutos

A diferencia de Atresmedia, que ha acortado sus series a los 50 minutos, y TVE, que se ha plantado en los 60, Mediaset seguirá produciendo ficción con 70 minutos por capítulo, aunque las versiones que se verán en las plataformas de pago sean más cortas. "La realidad es muy terca y nos dice que la duración en abierto es de 70 minutos", ha zanjado Villanueva.