Un comensal de 'First Dates': "Sé hacer todo lo que hace una mujer: planchar, cocinar, lavar la ropa..." Ecoteuve.es 4/02/2020 - 14:31 0 Comentarios

Sonny, un holandés "alocado", realizó un desafortunado comentario machista

Sonny fue uno de los solteros que acudieron este lunes a First Dates para encontrar a su media naranja. El holandés, que se definió como "un alocado en la vida porque no me gusta planear cosas", se llevó todas las críticas por un desafortunado comentario machista.

Carmen, su cita, fue de su agrado desde que entró por la puerta del restaurante. "Fue verla y pensar que era increíble, qué hermosa". Ella, también pensó lo mismo: "Me ha gustado, es un chico elegante, alto y guapo".

Lea también: Una pareja con Síndrome de Down protagoniza una emotiva pedida de matrimonio en 'First Dates': "Me has devuelto la vida"

Ya sentados en la mesa, este joven emprendedor empezó a 'venderse' diciendo que todos sus proyectos tienen un solo objetivo: "Yo tengo mi idea de que voy a ser multimillonario".

El colmo fue cuando Sonny se definió así: "Sé planchar, cocinar, lavar la ropa... Sé hacer todo lo que hace una mujer. Soy como una, pero en tío". Para evitar hacer un comentario al respecto, la masajista cambió de tema y le preguntó si sabía bailar. El comentario no impidió a que Carmen quisiera repetir con él.