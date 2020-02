Andrea contesta a las críticas tras ser infiel a Ismael en 'La isla de las tentaciones' Ecoteuve.es 13:32 - 4/02/2020 0 Comentarios

La catalana protagoniza un affaire con uno de los tentadores del reality de Mediaset

Andrea es, con permiso de Fani, una de las concursantes de La isla de las tentaciones que más está dando de qué hablar. La joven ha recibido fuertes críticas por cargar contra su novio tras serle infiel con Óscar: "Ismael, me siento traicionada".

"Tengo ganas de verte cara a cara. He visto a una persona que desconocía. Espero que aclares todas las dudas que tengas y espero que seas muy feliz", le dijo Ismael tras ver la imagen de ella con el tentador en la cama teniendo relaciones sexuales.

Andrea también quiso mandarle un mensaje, pero no para explicar lo que le había ocurrido en la isla sino para recriminar su actitud: "Me siento traicionada, he visto muchas actitudes tuyas en la villa que no me han gustado para nada. No eres natural".

La concursante no tuvo ningún tipo de remordimiento en ser infiel a su chico: "Yo soy una princesa, pero en la cama me quito la corona y me vuelvo loca. Con Óscar estoy encantadísima, si ya me gustaba lo que había visto, lo que no podía ver me gusta más todavía".

Andrea rompe su silencio tras las críticas en 'La isla de las tentaciones'

Todo esto ha generado un aluvión de comentarios negativos hacia su persona. Por eso, Andrea ha roto su silencio y ha contestado en Instagram: "Si me conocieran de verdad, más de uno se sorprendería de lo alejadas que están de la realidad todas esas cosas que se están diciendo de mi", dice a sus seguidores.

"Pero me quedo con lo positivo, que la opinión de la gente que si me conoce es buena y con todos los mensajitos de apoyo que estoy recibiendo que también son muchos. Os quiero".