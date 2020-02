Una pareja con Síndrome de Down protagoniza una emotiva pedida de matrimonio en 'First Dates': "Me has devuelto la vida" Ecoteuve.es 13:00 - 4/02/2020 0 Comentarios

Manolo y María vivieron un momento de lo más lacrimógeno en el dating

María y Manolo, una pareja con Síndrome de Down, se conocieron hace veinte años, pero sus caminos se unieron formalmente hace unos meses al asistir a First Dates, donde protagonizaron una de las citas mas tiernas del programa: "Siempre juntos", se dijeron.

Pues bien, un nuevo capítulo de su relación ha tenido lugar en la última entrega de First Dates Crucero, donde han asistido a su primer viaje romántico: "Para mí es una alegría estar con él porque es un niño que vale mucho la pena... Manolo ha cambiado mi vida", reconocía la joven.

El gran momento llegó cuando María le dio un álbum de fotos a su pareja con la ayuda del presentador Carlos Sobera. En él se podían ver fotos de sus veinte años de vida en común. En ese instante, Manolo rompió a llorar, y Carlos Sobera hizo lo propio.

Minutos después, y con el ambiente cargado de emoción, la pareja continuó la cita en la cubierta y el cordobés aprovechó el íntimo momento para sacar un anillo, ponerse de rodillas y pedirle matrimonio a María. Ella no pudo aguantar las lágrimas y aceptó: "No llores, María". "Lloro porque no me lo esperaba. Tú me has devuelto la vida y la esperanza", concluía ella.