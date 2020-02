Críticas a Los Morancos por sus chistes sobre el coronavirus en 'El Hormiguero': "Ninguna gracia" Ecoteuve.es 11:56 - 4/02/2020 1 Comentario

César y Jorge Cadaval realizaron chistes sobre la epidemia, que ya ha dejado más de 400 muertos en China

Los Morancos acudieron este lunes al plató de El Hormiguero en sustitución del Doctor Cavadas. La visita del 'doctor milagro' se canceló después de que el joven que operó de un tumor en la cabeza muriese finalmente días después.

Los cómicos, que promocionaron su nueva gira X 40 años más, acudieron a la llamada del programa de Pablo Motos. Tanto César como Jorge Cadaval demostraron su sentido del humor en un sinfín de chistes y bromas.

Sin embargo, uno de sus comentarios sobre el coronavirus fue desafortunado y provocó una fuerte ola de críticas contra ellos. "El otro día fui al chino y le pregunté si tenía coronavirus. Me dijo que no, pero que me lo podía traer mañana", empezó diciendo César.

Jorge recogió el guante y continuó con la guasa: "El otro día en el Canal 24 horas entrevistaron a una china que vive en España y ella dice: 'No problema, nosotros en China somos muchos'. ¿Perdona? ¿Cómo que somos muchos?".

Pero la cosa no quedó aquí. El humorista remató la 'jugada' dando su opinión sobre el primer contagiado en España, un joven alemán que permanece ingresado en el hospital de La Gomera: "El alemán se viene en el avión el viernes, pero dejaron pasar el fin de semana y lo comunicaron el lunes. Para que la gente descansara".

Inmediatamente, los espectadores del programa de Antena 3 criticaron duramente sus desafortunadas declaraciones y Los Morancos se convirtieron en tendencia en Twitter siendo el blanco de numerosas críticas, como ECOTEUVE.ES ha recoge a continuación:

#MorancosEH a ver que gracia les haría si enfermaron ellos ,a esta gente le falta un hervor — Nanaiarai (@dynamitagirl) February 3, 2020

#MorancosEH Chistes sobre el coronavirus tampoco OK, gracias x avisar.



Vamos a hacer chistes sobre vuestra puta madre. Al menos así os quejáis con razón. Amargados. — Urii VaLú (@urii__94) February 3, 2020

#MorancosEH chistes sobre el coronavirus no tienen ni puta gracia — Diego (@Diegoruiztorre0) February 3, 2020

Los Morancos dejaron de hacer gracia en la época del segundo viaje de Cristóbal Colon a América. #MorancosEH — Alice ?????????????????? (@Comunase) February 3, 2020