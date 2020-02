"¡Antonio, tío!": Pablo Echenique responde a Ferreras por lo que dijo en La Sexta en directo Ecoteuve.es 11:26 - 4/02/2020 1 Comentario

El presentador afirmó que el portavoz de Podemos no estaba aplaudiendo al rey Felipe VI

Antonio García Ferreras se llevó un aluvión de críticas en redes sociales por sus comentarios durante la solemne apertura de la legislatura en el Congreso de los Diputados con la presencia del Rey. El presentador incidió en Al rojo vivo en que Echenique no aplaudió a Felipe VI.

"El vicepresidente Pablo Iglesias aplaude la entrada de Felipe VI. Alberto Garzón, Irene Montero, absolutamente todos los miembros del Gobierno de Unidas Podemos del Gobierno, porque Pablo Echenique si ven, ahí en el centro, no está aplaudiendo", dijo.

"Los que forman parte del Gobierno de Unidas Podemos, todos, están aplaudiendo. Algunos diputados de Unidas Podemos, por ejemplo Pablo Echenique o Jaume Asens no están aplaudiendo", insistió Ferreras.

¡Tienes razón Ferreras! @pnique me ha hecho unas cuantas de esas. Una vez me abrazaron todos los de la Ejecutiva de @PODEMOS y Eche, nada ahí, sentadito, como si no fuera con él. Otro día, en una presentación, todos me aplaudieron a rabiar. Y él erre que erre, frío. Malamente. pic.twitter.com/eItuFuFGHn — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) February 3, 2020

La frase del periodista de La Sexta provocó gran revuelo en Twitter. Incluso, el propio Echenique contestó con mucho humor: "Por lo visto Ferreras dice que no aplaudí en la sesión de hoy. Es correcto. Tampoco me puso de pie durante el himno ni me pusieron de titular en el partido de futbito de después de la sesión solemne de apertura. ¡Antonio, tío!".

Juan Carlos Monedero también se hizo eco de lo que dijo Ferreras: "¡Tienes razón! Echenique me ha hecho unas cuentas de esas. Una vez me abrazaron todos los de la Ejecutiva de Podemos y Eche, nada ahí, sentadito, como si no fuera con él. Otro día, en una presentación, todos me aplaudieron a rabiar. Y él erre que erre, frío. Malamente".