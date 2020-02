Portu pide perdón por su polémica nominación a Samantha en 'OT2020': "Estuve muy desafortunado" Ecoteuve.es 4/02/2020 - 9:31 0 Comentarios

"Esto no es fácil y yo lo he aprendido de un guantazo", dice el miembro del jurado de TVE

Javier Portugués 'Portu' recibió numerosas críticas tras la gala de OT 2020 que La 1 emitió este domingo por su polémica nominación a Samantha y, sobre todo, por los argumentos deslizados para justificarla.

Portu comparó su actuación de Maniac con la que hizo Lorena Gómez hace 12 años. "Me ha dado la sensación de que ella lo hacía con más garra, con más intensidad, mejor cantado y 12 años después, una generación que además habéis vivido YouTube, que podéis ver, tener más información, aprender más, ver más vídeos, simplemente he pensado que no podía ser y por eso este jurado te propone para abandonar la Academia".

"Esto no es fácil y yo lo he aprendido de un guantazo"

La bola se fue haciendo tan grande y las críticas tan fuertes que el propio Portu ha tenido que dar explicaciones a través de las redes sociales. "Evidentemente, me he equivocado. Lo siento de verdad", ha dicho en un extenso mensaje. "Me expliqué terriblemente mal". Portu detalla que las nominaciones son consensuadas por los cuatro miembros del jurado, pero que los argumentos que cada uno da cuando le toca nominar, son personales. Por eso, exculpa de lo sucedido a sus compañeros de mesa.

"Lamento la torpeza. Juro que no hay mala intención, y os aseguro que ningún miembro del jurado tiene enfilado a nadie", comenta. "Esto no es fácil y yo, personalmente, lo he aprendido de un guantazo".