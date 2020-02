Sofía Suescun da un ultimátum a Kiko Jiménez: "Romperé con él si sigue siendo amigo de Estela" Ecoteuve.es 3/02/2020 - 18:16 0 Comentarios

La navarra estalla contra la modelo desde 'Mujeres y hombres y viceversa'

Estela se convirtió este domingo en la quinta expulsada de El tiempo del descuento. En su despedida, dedicó numerosos "te quieros" a Kiko Jiménez, con el que ha estrechado su relación desde que arrancó el reencuentro de GH VIP 7. La actitud de su novio con la modelo no ha gustado nada a Sofía Suescun, que ha analizado la relación actual de su relación en Mujeres y hombres y viceversa.

"Kiko va a tener que tomar una decisión. Así de claro", ha empezado diciendo la navarra. "A mí me da pena Estela porque está verdaderamente enamorada de Kiko. Vosotros habéis seguido una estrategia y os habéis aprovechado de Estela para avanzar en el concurso. Tú estás tranquila porque sabes que Kiko está contigo porque lo habéis pactado", ha criticado María Jesús Ruiz.

"Eso lo dicen porque yo me rebotaba al principio, pero al final supe madurarlo y tomármelo como algo normal. Por eso no entienden mis reacciones. Yo creo que lo que siente Kiko por Estela es amistad, pero no al revés", ha señalado Sofía.

En ese momento, Nagore le recordaba las palabras de Kiko en las que aseguraba que estaba dispuesto a abandonar la casa por Estela. "Él está dispuesto a salir por ella y yo estoy dispuesta a romper la relación si quiere seguir siendo amigo de Estela. Es un ultimátum", sentenció la ganadora de GH16.