Eli ('OT 2020'): "Estoy decepcionada conmigo misma, no soy como se ha visto" Adrián Ruiz 3/02/2020 - 13:27 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la concursante expulsada del talent musical de TVE

"No me da miedo que esto repercuta, quien quiera trabajar conmigo lo va a hacer"

"Ari y yo nos llevamos bien, pero las dos tenemos un temperamento fuerte"

Eli se convirtió este domingo en la segunda expulsada de OT 2020. La propia concursante ha desvelado a los medios el altísimo porcentaje con el que fue eliminada del talent musical de TVE: un 92% de los votos, el mayor porcentaje de la historia del programa.

Sin embargo, la canaria asegura no temer que sus polémicas en el concurso repercutan en su futuro dentro de la música: "No soy como se ha visto, no me da miedo que esto repercuta en mi carrera", asegura Eli a ECOTEUVE.ES en sus primeras palabras tras abandonar la Academia.

¿Cómo te sientes tras ser expulsada y ver la repercusión que ha tenido en el exterior tu paso por el concurso?

Sinceramente, no he visto apenas las redes sociales. No he tenido tiempo y del exterior no sé mucho todavía. Ser la segunda expulsada lo llevo bien porque me voy contenta con la actuación que hice ayer.

¿Por qué crees que has sido expulsada?

Porque no he dado el callo. Encima, me puse mala y no he podido mostrarme como soy yo y eso la gente lo ve.

¿Sabes ya el porcentaje con el que ha sido eliminada del programa?

Sí, un 92% frente a un 8%. ¡Bombazo! (Ríe).

¿Por qué cree que ha sido tan alto?

Creo que en las dos primeras semanas no tuve una buena actitud y la semana del cambio no se pudo ver bien porque estuve cuatro días en cama. Pero no pasa nada, ayer en la gala y en la actuación se vio quién era y quién soy.

¿Crees que en tu caso ha pesado más la parte del reality que la estrictamente musical?

No creo, porque Rafa es un artistazo de los pies a la cabeza. Es un programa de televisión y es lo que tiene, pero no creo.

¿Estás preparada para ver todas las críticas que has recibido?

Sí, estoy preparada. Cuando te dicen que ya estás dentro, te van preparando. Sabes que esto lo ve mucha gente y que no a todo el mundo le puedes gustar.

¿Crees que has cumplido el objetivo que tenías cuando entraste en el programa?

Yo me propuse trabajar ahí dentro todo lo posible. No pudo ser tanto como yo quería y ahora fuera haré todo lo que no hice dentro y más.

En la gala anterior, te pusieron las imágenes de tus polémicas en la Academia. ¿Cómo te sentiste al verlas?

No me dio vergüenza, me decepcioné conmigo misma. Pero yo sé quién soy y sé que no soy así. Sé que yo no suelo hacer eso en mi vida normal. Eso es consecuencia de estar encerrada en una casa 7 días a la semana, 24 horas al día con 16 personas que conoces de hace un mes.

¿Qué reflexión sacaste de esa reunión con Noemí en la que te reprochó las actitudes que habías tenido con tus compañeros?

Yo quise reunirme con Noemí porque me estaba sintiendo muy agobiada. Ella me dijo lo que estaba pasando y lo que estaba haciendo mal. Yo ese día cambié el chip y me puse a trabajar que es a lo que había ido allí.

¿Ha cambiado tu percepción sobre Ariadna respecto a lo que el dijiste a Noemí en aquella charla?

Sí. Ari y yo nos llevamos bien pero las dos tenemos un temperamento fuerte y siempre una de las dos explotaba. Nos llevamos bien y tenemos una conversación pendiente. Todo bien.

¿Has podido hablar ya con ella?

No, tenemos que hablar. Hay una conversación pendiente pero no hay malos rollos. Cuando ella salió estábamos perfectamente.

¿Tienes miedo de que esas polémicas repercutan a tu carrera como artista fuera de la Academia?

No, yo me lo voy a trabajar. Fuera del 24 horas, del reality, de que me ve todo el mundo, yo también soy persona y soy totalmente diferente a lo que se ha podido ver. Al menos, a lo que pude ver en la gala, porque es lo único que he visto de mí. No tengo miedo, porque la gente que quiera trabajar conmigo lo va a hacer y ya está.

¿Cambiarías algo de tu paso por la Academia?

Quizás no ser tan impulsiva en algunas cosas, pero seguramente si me volviesen a encerrar con 16 personas nuevas actuaría como me va saliendo. En ningún momento estaba pensando dónde estaba ni lo que estaba haciendo, hacía lo que sentía.

¿Qué es lo que has aprendido en OT?

Dentro de la Academia he evolucionado muchísimo a nivel personal y también artístico. He aprendido mucho de profesores que son unos maestros.

¿Se te queda alguna espinita clavada?

Me quedo con la espinita de no haber grabado una canción mía dentro, o de no haber podido cantarla en una gala. Por lo demás me voy contenta.

En alguna ocasión te has quejado de Bonita, la canción con la que fuiste nominada en la gala 2. ¿Crees que el repertorio, que te pusieran tanto reguetón, te ha perjudicado?

Cogí la canción con un poco de retintín porque me habían puesto reguetón también en la gala 1 y pensaba que me pondrían a cantar bien en la siguiente. Se me atravesó mucho y pasó lo que pasó.

Como dices, no es habitual que pongan dos canciones de un estilo así a la misma persona en dos galas consecutivas. ¿Te lo tomaste como una especie de nominación encubierta?

No, en ningún momento pensé nada malo. Sé quién elige las canciones y sé que no lo hacían para que me nominaran. Quizás pensaron que se me podía encasillar en un género e incluso creo que lo hicieron para que me fuese bien, pero salió mal.

Cuando te nominaron, ¿sabías que ibas a ser la expulsada? ¿En algún momento tiraste la toalla?

No pensé que iba a ser la expulsada en el momento de la nominación, pero ya cuando tuve fiebre y estuve los cuatro días en la cama, quería que me echaran a mí porque Rafa había trabajado todo lo que yo no podía. Me pareció justísimo.

¿En algún momento percibiste comentarios o reacciones negativas sobre ti de parte del público del plató?

No. En plató no vi nada, todo lo contrario. Siempre sentí apoyo.

Ahora que has salido, ¿volverías a entrar si tuvieras la posibilidad?

Si hay que estar encerrada, no. Si me dejaran entrar y salir, sí.

¿Qué te han parecido las valoraciones del jurado? ¿Has entendido todas las que te han hecho?

Sí, las entiendo y las comparto. Me han parecido bien.

¿Compartes también la que le hicieron a Samantha ayer?

Anoche no vi nada. Me fui y no vi nada de lo que pasó después.

¿Qué pensaste cuando mostraron en la gala imágenes de la tutoría con Noemí?

Pensaba que esa conversación no la estaban grabando, pero tenía el micro, había cámaras y entonces... Y que lo pusieran en la gala me afectó porque la ve más gente que el 24 horas, pero luego pensé que no lo habían hecho a malas... sino para que la gente pudiera ver el cambio.

Dijiste que no tenías por qué cambiar, que no querías dejar de ser tú, por mucho que te corrigieran...

Yo siempre he sido yo, pero cuando entras ahí todo se masifica, tanto lo bueno como lo malo. Era yo, pero multiplicada por 200.000. Y 200.000 yo enfadadas, malo...

¿Qué ocurre cuando se apagan las luces, se termina el directo, y empieza la fiesta continua? Se está hablando de múltiples carpetas...

¡Carpetas! (ríe). Nosotros cuando se apagan las luces nos hacemos infusiones. Y esto es verdad, porque estamos todos fatal de la voz. Yo lo que hacía era irme a la cama a dormir y solo se escuchaban voces. De carpetas, ni idea.

Hubo un vídeo que grabaste con el móvil y no quisiste subirlo a las redes porque podía perjudicar a alguien de fuera. ¿Qué era?

Se veía a gente en ropa interior, y pensé que podía afectar a los padres o las abuelas.

Este año Noemí os ha tenido que dar varios toques de atención por la falta de energía. ¿Cómo os lo tomasteis?

Nos cansábamos mucho mentalmente porque somos artistas y lo vivimos todo muchísimo a nivel sentimental. Siempre estábamos bajos de energía, se veía como que éramos gandules, pero no. Nos pusimos las pilas y cambiamos el chip.

¿Tienes ganas de ver imágenes tuyas del 24 horas?

De verme a mí no, pero de ver a mis compañeros sí. Me lo voy a poner ahora a ver qué hacen, me va a hacer gracia.

¿Qué le dirías a tu abuela, que sí que te ha visto?

Nada, que no mire el Facebook, y que estoy tranquila porque ella me conoce y sabe cómo soy.

¿Cómo te vas a enfrentar tú a las redes sociales? ¿Vas a entrar a leer lo que se dice de ti, o prefieres mantenerte al margen?

No lo sé, no sé cómo lo haré. Cuando esté más tranquila miraré para ver qué paso realmente. Comentarios negativos hay siempre, porque no a todo el mundo le puedes gustar, pero es bueno quedarse con las críticas constructivas y no con las destructivas.

Estuviste un par de días con la cuenta de Instagram desactivada. ¿Lo llegaste a saber?

Yo no lo sabía, me lo dijeron anoche. Seguramente se quitó cuando estuve mala y no me enteré de nada.

También se desactivó la de Jesús. ¿Crees que no se ha entendido su comportamiento? ¿Él también ha reflexionado sobre ello?

Jesús está bien. Pidió perdón a todos los compañeros por lo que dijo, y creo que estaba malinterpretado. Conozco a Jesús y lo puedo decir.

¿Qué quieres hacer a partir de ahora con tu carrera?

Quiero sacar mucha música. Y me encantaría que se pudiese hacer la gira de OT 2020 y ya luego hacer la mía propia. Sobre todo quiero vivir de esto, que es lo que siempre he querido, y que la gente escuche y se sienta identificada con mis canciones. Que la gente las baile o las llore, pero que se sienta mejor escuchándolas.

¿Tienes ya material para un futuro disco?

No, no sé lo que voy a hacer todavía.

¿Tienes pensado seguir formándote? ¿Qué crees que tienes que mejorar?

Me gustaría seguir dando clases de canto, porque yo entré sin saber por qué sabía cantar. Mamen Márquez me lo explicó, y me pareció súper interesante saber por qué sale la voz afinada de mi garganta. Quiero también formarme más para componer, saber tocar más instrumentos y ser más autosuficiente en el terreno musical.

¿Qué expectativas tenéis dentro de la Academia? ¿Habéis hablado de la gira, de que exista esa posibilidad como en las ediciones anteriores?

Nosotros queremos que haya gira, claro que sí. Queremos disfrutarla y poder ir al máximo número de sitios posible.

El primer día pusiste a Maialen y Bruno como ganadores. ¿Por qué piensas que pueden serlo?

Porque creo que son dos perfiles súper diferentes, con mucha personalidad y trabajan muchísimo.

¿Podrías decir, a día de hoy, que sales con amigos de OT 2020?

Sí. Mis amigos son Maialen, Bruno, Jesús, Hugo, Eva, Nía... todos.

¿Con qué experiencia concreta de estas semanas te quedarías?

Con la primera actuación grupal, la de Marisol. Aunque fue un poco cuadro, fue increíble ver que estábamos todos juntos en el escenario cantando una canción. Me quedaría con eso.