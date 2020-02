Críticas al jurado de 'OT 2020' por el absurdo motivo de la nominación a Samantha: "Es una vergüenza" Ecoteuve.es 3/02/2020 - 11:09 0 Comentarios

Portu comparó su actuación con una de Lorena Gómez tras ganar 'OT 2006'

El jurado de OT 2020 no termina de gustar entre los seguidores más acérrimos del programa. A las extensas valoraciones de Nina y las salidas de tono de Natalia Jiménez se le unió este domingo la absurda explicación de Portu a la nominación que recibió Samantha en la tercera gala del talent musical de TVE.

Después de salvar a Eva, a pesar de recibir algunos comentarios negativos, a Javier Portugués también le tocó evaluar la actuación de Samantha. El productor acabó nominándola con un motivo que muy pocos entendieron. "Hace 12 años una ganadora de Operación Triunfo que se llama Lorena Gómez, con la que tuve el gusto de trabajar en un disco [...] sacó Maniac, de Michael Sembello, como primer single", empezó recordando.

Lea también: Eli se convierte en la segunda expulsada de OT 2020; Maialen y Nick, nuevos nominados

"Después de ver vuestro ensayo de hoy en la reunión de producción, he buscado el vídeo de la actuación que ella hizo en el plató de Operación Triunfo presentando ese primer single. Y me ha dado la sensación de que ella lo hacía con más garra, con más intensidad, mejor cantado y 12 años después, una generación que además habéis vivido YouTube, que podéis ver, tener más información, aprender más, ver más vídeos, simplemente he pensado que no podía ser y por eso este jurado te propone para abandonar la Academia", concluyó el productor ante la cara de circunstancias de la concursante.

Enseguida, el público presente en plató comenzó a abuchear a Portu y a animar a Samantha con gritos y vitoreos hasta que finalmente el claustro de profesores decidió salvar a la alicantina. En redes sociales, los espectadores del programa de TVE lanzaron multitud de críticas hacia el juez por comparar la actuación de una concursante en la gala 3 de su edición con la que hizo una ganadora del formato dos años después de su paso por la Academia. Además, muchos recordaron que los concursantes no tienen acceso a Internet dentro de la escuela.

La nominación más injusta e insultante del mundo, a mí no me digáis que esto es normal.

Pobre Samantha #OTGala3 pic.twitter.com/aFzK4o3AFq — Robin Aniston ???? (@miraraspersores) February 2, 2020

#OTGala3 samantha saludando al jurado desde el otro lado de la pasarela: pic.twitter.com/nzGGVbqdtV — marta??;???? (@lionxmarta) February 2, 2020

La valoración que le han hecho a Samantha da VERGÜENZA. La tía lleva currando toda la semana como una jabata, incluso ha estado mejor que Eva. Ha sacado el baile, la voz y ha tenido una actitud IMPECABLE. Es muy injusta su nominación. #OTGala3 — Tramp. (@beingatramp) February 2, 2020

Flavio por mover los dos brazos a la vez: que bien, estas siendo más versátil



Samantha por hacer un montón de coreo coordinada con su compañera: te ha faltado garra, no lo has hecho tan guay como la ganadora de otro ot. Nominada. #OTGala3 — ???? (@Sisisisimba23) February 2, 2020

"Te voy a explicar una cosa Samantha.

En 1969, el hombre llegó a la luna.

¿Has llegado alguna vez a la luna?

¿No, verdad?

Pues por este motivo te proponemos para la expulsión..."#OTGala3 — OtraFanOT ????? (@OtraFanOT) February 3, 2020

Eva: lo has hecho regular, no nos has gustado mucho, te ha faltado electricidad, pero cruzas la pasarela.

Samantha: hace 15 años Lorena sacó un disco y cantó esta canción así que te vamos a nominar.#OTGala3 — ComentandOT ???? Salvar Maialen !! (@comentand0T) February 3, 2020

HAN NOMINADO A SAMANTHA POR NO VER YOUTUBE #OTGala3 pic.twitter.com/mjsvHu7cdW — Raulconwakamoli (@raulblossom) February 2, 2020

Samantha hoy cruzando la pasarela mirando al jurado #OTGala3 pic.twitter.com/pNNLLGebU7 — ???í? (@IsMissM) February 3, 2020