Maestro Joao, "dolido" tras ser dejado por su novio mientras Adara le critica desde plató

El concursante llora tras recibir una carta de su exnovio donde da por finalizada su relación

Adara hacia Joao: "No me está respetando como amiga. Yo no haría esas bromas sexuales"

El Maestro Joao no vivió este domingo su mejor noche en El tiempo del descuento. El vidente recibió noticias del exterior de parte de su ya exnovio, Alberto, que le dejó mediante una carta tras vivir un affaire con una chica.

"Me duele mucho, Jorge. Me duele mucho", le dijo Joao, entre lágrimas, a Jorge Javier Vázquez. "No me siento utilizado. Si me sintiese así sería más doloroso todavía. Voy a pensar que el tiempo que ha estado conmigo, me ha querido. Yo quería ser feliz, quizá me engañé, pero quería ser feliz", confesó.

Sigo creyendo en el amor, y ojalá me enamorase mañana mismo, aunque fuese algo fugaz", concluyó el madrileño que, de momento, desconoce que su mejor amiga en Gran Hemano VIP, Adara, no le apoya por su acercamiento a Gianmarco.

Joao se entera en Guadalix de que Alberto, su chico, le ha dejado



"si se te parte el alma al verle así"

Adara critica a Joao por sus "bromas sexuales" a Gianmarco

La exconcursante criticó la actitud de Maestro Joao con Gianmarco. "Antes decía que lo hacía para tapar lo que había entre nosotros, pero ahora no tiene excusa. Amor no tiene, pero atracción hacia Gianmarco sí. Yo no puedo exigir nada a Gianmarco, pero a Joao sí porque es mi amigo", opinó sobre el supuesto tonteo de ambos.

"Esto puede quebrar mi relación de amistad con él porque no me está respetando como amiga... A mí no se me ocurriría nunca hacer esa bromas sexuales que le hace todo el tiempo", sentenció Adara en una noche que tuvo como expulsados a Estela Grande y El Cejas.

Adara, sobre Joao: "A mí nunca se me ocurriría besar así a una persona que le gusta o a una persona que está con él"

La carta de amor de Adara a Gianmarco

La carta del exnovio de Joao no fue la única que se pudo ver ayer en El tiempo del descuento. Adara también decidió expresar lo que sentía por Gianmarco, haciéndole llegar un mensaje de amor: "Me pongo el 24 horas siempre para verte. Mis momentos favoritos son cuando hueles mi osito, te acuerdas de mi y te veo sonreír. Yo tengo tu chaqueta guardadita y todavía huele a ti", trasmitió la exazafata.

Con una sonrisa de oreja a oreja, Onestini respondió con un "¡Siempre!" a lo último que Molinero escribía: "Esta vez será diferente, no dudes... Maracaná, pero juntos". "Estoy muy contento de que me haya escrito esto. Necesitaba que me lo escribiera", finalizó el italiano.