Jordi Évole explica por qué deseó un "hostión" a Santiago Abascal: "Me lo podía haber ahorrado" Ecoteuve.es 10:25 - 3/02/2020 2 Comentarios

El periodista matiza sus palabras y dice que caerse del caballo es "muy bíblico"

Horas antes de estrenar su nuevo programa en La Sexta, Jordi Évole fue entrevistado por su compañera Cristina Pardo. Entre muchos otros temas, la periodista le preguntó por su polémica frase en El hormiguero sobre Santiago Abascal: "Un hostión le vendría bien".

El comentario vino cuando Évole quiso saber si el líder de VOX fue a caballo al programa de Motos. Sus palabras generaron tal revuelo que VOX le acusó de "incitar al odio". Además, el propio Abascal le llamó "amigo de terroristas".

Lea también: La verdad sobre #AtresmediaCensura y el vídeo de Évole contra Abascal que no ha sido borrado

Pues bien, el comunicador de La Sexta quiso matizar lo que dijo: "Si tú pones solo eso [la frase del hostión], alguien que lo vea dice 'hostia, este igual está chiflado'. Y dicho esto, también te digo, me lo podía haber ahorrado. No tengo por qué decir eso, pero me salió decir eso".

Jordi Évole, de VOX: "Caerse del caballo les vendría bien para que vieran la luz"

"Como estábamos hablando de si había ido a caballo a El Hormiguero, podría haber dicho que igual se podría haber caído y haber visto la luz para hacer discursos menos xenófobos, menos homófobos. Hubiese sido más fino", siguió explicando.

Évole añadió que precipitarse del caballo es "muy bíblico". "A mí me gusta la Biblia. Lo de caerse del caballo creo que les iría muy bien para ver un poquito la luz y no generar tanto odio como el que generan".