María Teresa Campos se acerca más a David Broncano: ¿su futuro en televisión pasa por Movistar? Ecoteuve.es 2/02/2020 - 12:26 0 Comentarios

"Lo peor de los últimos meses ha sido no trabajar. Se me caía la casa encima"

María Teresa Campos volvió este sábado al Deluxe después de más de año y medio sin pisar Mediaset. La presentadora, además, lleva meses fuera de la plantilla de la cadena, sin contrato, después de que el último acuerdo con el grupo no fuese renovado cuando terminó, la primavera pasada.

"¿Volverías a Mediaset?", le preguntó Jorge Javier Vázquez. "No tengo consciencia de haberme ido", respondió la presentadora, que reconoció que "lo peor de los últimos meses ha sido no trabajar. Se me caía la casa encima". Esto hay que unirlo al mal momento que ha vivido por su precipitada ruptura con Edmundo Arrocet.

No explicó cuáles, pero María Teresa Campos dijo que tenía proyectos profesionales que le "ilusionaban". "¿No me preguntas con quién?", dijo a Jorge Javier. El presentador dejó el tema para más adelante pero no llegó a preguntárselo. "Quiero una cosa moderna", apuntó María Teresa Campos.

"Esta semana voy a ver a Broncano. No al programa"

En otro momento de la entrevista, soltó otra píldora que podría aclarar más el futuro profesional de María Teresa Campos, aprovechando que Jorge Javier le recordó su reciente visita a La Resistencia. "Esta semana voy a ver a Broncano. No al programa. Voy a ver a Broncano en persona, con mi amiga Candela Peña. Esta semana nos vamos a ver los tres".

¿Se trata de una reunión estrictamente personal? ¿O el futuro profesional de María Teresa Campos pasa por Broncano, La Resistencia y, por lo tanto, Movistar? Hay que recordar que Campos no solo ha participado en La Resistencia, sino que también accedió a protagonizar una de las entregas de El cielo puede esperar, donde asistió a su propio funeral.