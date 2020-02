María Teresa Campos rompe a llorar al hablar de su polémica ruptura con Edmundo Arrocet Ecoteuve.es 2/02/2020 - 10:37 0 Comentarios

La presentadora asegura que no trabajar es "la peor cosa que me ha pasado últimamente"

María Teresa Campos acudió a las inmediaciones de Mediaset tras más de un año sin poner un pie allí. Todo ello para sentarse en Sábado Deluxe y esclarecer cómo está situación sentimental y cuáles son sus planes profesionales. Asimismo, la comunicadora mostró su alegría de volver al que fue su plató durante la emisión de ¡Qué tiempo tan feliz!

Durante los primeros minutos de la entrevista, la matriarca de las Campos aseguró que "he querido hablar hoy porque quiero pedir tranquilidad, me hacen muchas preguntas y ya me está haciendo daño a la salud". Además, añadió que "pido volver a la normalidad de mi vida. Yo ya no tengo relación con esta persona".

María Teresa Campos también abordó su polémica ruptura con Edmundo Arrocet. "Tenía miedo de que me diera una depresión, pero ya no me va a dar", confesó la presentadora entre lágrimas y con la voz entrecortada. Debido a que lo ha pasado "muy mal", Campos quiere "recuperar mi vida ya que ahora hay diferentes cosas que me ilusionan".

Además, la madre de Terelu y Carmen desveló que hace diez días mando una canción al humorista pero que aún no ha recibido respuesta. "Y decir que de mi amor nada cambió pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú", es una de las estrofas que se pueden escuchar en la canción de Roberto Carlos.

El futuro laboral de María Teresa Campos

La que fuera presentadora de ¡Qué tiempo tan feliz! se emocionó tras volver al plató que tantas alegrías le ha dado durante ocho años y expresó que "la peor cosa que me ha pasado en los últimos tiempos ha sido haber estado sin trabajar, verme que no tenía motivo para levantarme, eso me ha afectado bastante".

"No sé si volverás con Edmundo pero lo que sí deseo es que pronto estés en un plató de televisión", dijo Jorge Javier Vázquez mientras se fundía en un abrazo con Campos para terminar la entrevista.