"¡No me han quitado!": María Teresa Campos, directa a buscar su foto en el pasillo de Mediaset Ecoteuve.es 1/02/2020

La comunicadora regresa a las instalaciones tras quedarse sin contrato en Telecinco

María Teresa Campos dejó de formar parte de la plantilla de Mediaset hace casi un año, cuando finalizó su contrato con el grupo. Este sábado reaparece con motivo de una entrevista exclusiva en el Deluxe pero, antes, se ha reencontrado con Emma García en los pasillos.

Emma García había mostrado su enfado con María Teresa por visitar el Deluxe antes que Viva la vida, el programa donde trabajan sus hijas, tal y como se había comprometido. "Tengo una teoría: aquí no pagamos", dijo Emma muy molesta.

La presentadora aprovechó la llegada de Campos a las instalaciones de Mediaset para salir a recibirla y aclarar lo ocurrido. "Dije que iba a venir, pero no sabía si este fin de semana, el siguiente... Pero vendré".

En ese momento, Campos le pidió a Emma ir "a un sitio que me hace mucha ilusión". Juntas, caminaron por el pasillo de Mediaset hasta llegar a la altura del cuadro que (todavía) sigue colgado con la foto de María Teresa Campos. "¡Esto es lo que quería ver. Yo decía: 'A ver si me han quitado'. ¡No me han quitado!", exclamó al ver su foto.

"Quiten o no la foto, que algún día nos la quitarán a todas, tu profesionalidad la has demostrado durante muchos años", comentó Emma. "Bueno, pero en una de éstas, te pueden quitar la foto", argumentó Teresa, preocupada por seguir en las paredes de Mediaset. La malagueña, por cierto, pidió que si alguna vez Mediaset quiere homenajearla con algo, instalasen un ascensor para subir a los camerinos: "Ascensor María Teresa Campos".