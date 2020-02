El tenso encontronazo entre Dulce Lapiedra y María Patiño: "Te has cambiado de bando" Ecoteuve.es 1/02/2020 - 14:59 0 Comentarios

La examiga de Isabel Pantoja se someterá al polígrafo de 'Sábado Deluxe'

Dulce Lapiedra se va a someter al polígrafo de Conchita en Sábado Deluxe. Es por ello que la que fuera amiga de Isabel Pantoja se encontraba en las inmediaciones de Mediaset y ha conectado con Socialité. No obstante, la charla no ha sido la esperada ya que Dulce está "molesta" con la presentadora.

Nada más comenzar la conexión, Lapiedra ha expresado que no tenía ganas de hablar con Patiño: "Me dijeron que no era para hablar contigo. Estoy molesta contigo porque te has cambiado de bando. Desde que has visto a Isabel Pantoja te has mareado bastante y no apoyas para nada a mi niña".

Dulce arremete contra Kiko Rivera

"Hay cosas de tu niña que particularmente no entiendo como por qué no hay ese acercamiento con su madre", ha respondido la conductora del espacio con total contundencia. Tras estas palabras, Dulce ha expresado que tienen una relación cordial y ha aprovechado para cargar contra Kiko Rivera asegurando que "es el que pone más trabas".

María Patiño ha expresado que tras ver a Isabel Pantoja percibió que "estaba sufriendo" por su hija. "Aquí sufren todos y la mala es su hija ¿no? El victimismo es divino", ha espetado la examiga de Isabel Pantoja y ha añadido que "Kiko debería pedir perdón a Isa y debe quererla como él dice que la quiere y como hermano mayor poner interés de verdad".